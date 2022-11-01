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Edirne'de bir garip olay! Evin kapısını çaldı, polisle karşılaşınca yakayı ele verdi

01.11.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir evin kapısını çalan ve sırtında taşıdığı sırada polis ekipleri ile karşılaşan şahıs yakayı ele verdi. Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlenen 16 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de bir garip olay! Evin kapısını çaldı, polisle karşılaşınca yakayı ele verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir evden çaldığı 2.5 metre uzunluğundaki PVC kapıyı, sırtında taşırken polis ekiplerinin şüphesi üzerine yakalanarak, gözaltına alınan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.G. (16), tutuklandı.

Olay, İspat Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak'ta meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.G.'yi sokakta 2.5 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki PVC kapıyı sırtında taşırken gördü.

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KAPISI ÇALINAN KİŞİ OLAY YERİNE GELDİ

Durumundan şüphelenilen S.G. polis ekiplerince durduruldu. Bu sırada olay yerine koşarak gelen E.A. ise kapının kendi evinden çalındığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Polis, S.G.'yi gözaltına aldı. Kapı ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne hırsızlık

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