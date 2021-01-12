Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Kent merkezinde ana caddelerle oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çökmelerin de yaşandığı yollarda bazı araçlar çukurlara saplandı.

Su birikintilerinin yaşandığı caddeleri zabıta ekipleri trafiğe kapattı. Zarar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yağış şiddetini artırarak devam ediyor.

TUNCA NEHRİ İÇİN ALARM SEVİYESİ "TURUNCUYA" YÜKSELTİLDİ

Sağanaklara bağlı olarak debisi artan Tunca Nehri için verilen ikaz rengi turuncuya yükseltildi.

Yağış nedeniyle kent içinden geçen nehirlerin debilerindeki artış sürüyor.

Tunca Nehri'nin debisi öğle saatlerinden bu yana neredeyse 2 kat arttı. Öğlen saatlerinde yapılan ölçümde 80 metreküp/saniye olan nehrin debisi 145 metreküp/saniyeye çıktı. Bu nedenle Devlet Su İşleri, ikazını sarıdan turuncuya yükseltti.



Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde yer yer taşma yaptı.

Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisinde de yükselme meydana geliyor.

(AA / İHA)

