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Edirne Valisi Canalp'ten 'birincilik' açıklaması: Köy köy dolaşıp aşı yaptık

08.05.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde en az 1 doz aşı uygulanan iller arasında Edirne, birinci olarak açıklandı. Vali Ekrem Canalp, "Seyyar aşılama ekipleri kurarak köylerden hastanelere ve sağlık kurumlarına gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızı da biz köylere gitmek suretiyle aşı yaptık. Yani sağlık ekiplerimiz fedakarca çalıştı. Kendileri, köy köy dolaşarak aşılama yaptılar" dedi.

Edirne Valisi Canalp'ten 'birincilik' açıklaması: Köy köy dolaşıp aşı yaptık

Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde en az 1 doz aşı uygulanan iller arasında Edirne, birinci sırada yer aldı. Kentte bugüne kadar 1'inci doz 120 bin 609, 2'nci doz 88 bin 811 kişi olmak üzere toplam 209 bin 420 kişi aşılandı. Edirne'yi Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla izledi. Aşılamanın hızla devam ettiği kentte Vali Ekrem Canalp, başarının birden fazla nedeninin olduğunu söyledi. Canalp, hem yaşlı nüfusun fazla olması hem çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşa ulaşmaları hem de köylerden kente gelemeyecek durumda olanlar için kurdukları seyyar aşılama ekiplerinin bu başarıda büyük payı olduğunu vurguladı.

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"RANDEVU ALAMAYANLAR İÇİN BİZ DEVREYE GİRİYORUZ"

Aşılamada, yaş faktörünün önemine vurgu yapan Vali Canalp, "Yaşlı nüfusun fazla olduğu illerde aşılama nispeten daha fazla çıkıyor. Biz Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusa sahip il değiliz ancak şu anda aşılamada birinci il Edirne'dir. Bunun sebebi de kurmuş olduğumuz bir çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezimizde, kendisi randevu alamayan vatandaşlarımızı öncelikle tespit ediyoruz, tespit ettikten sonra telefon numaralarına ulaşıyoruz, sonrasında da arıyoruz ve kendileri yerine randevularını biz alıyoruz. İkincisi ise aşılama konusunda tereddüdü olan vatandaşlarımız varsa bunlar sağlık personeli tarafından aranıyor ve bilgilendirme yapılıyor. Tabi ki nihai karar vatandaşlarımıza aittir, aşıyı kabul etmek ya da etmemek kendilerine ait" dedi.

"EKİPLERİMİZ KÖY KÖY DOLAŞIP AŞI YAPTI"

Köylerde yaşayıp, kente gelemeyecek durumda olanlar için de seyyar aşılama ekibi kurduklarını belirten Vali Canalp, "Bu ikisinin dışında ayrıca seyyar aşılama ekipleri kurmak suretiyle köylerden hastanelere ve sağlık kurumlarına gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızı da biz köylere gitmek suretiyle aşı yaptık. Yani sağlık ekiplerimiz fedakarca çalıştı. Kendileri köy köy dolaşmak suretiyle aşılama yaptılar" diye konuştu.

Vali Canalp, Edirnelilerin bilinç düzeyinin yüksek olduğunu kaydederek, "Bunların hepsi, yaşın yüksek olması, çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları arıyor olmamız ve vatandaşlarımızı aradıktan sonra köylerde aşılama yapmamız; tabi bunların üzerine de Edirnelilerin bilinç düzeyi, anlayışlarının yüksek olması en büyük faktördür. Hepsi bir araya geldiği zaman da Türkiye'nin şampiyonu yaptı Edirne'yi" dedi.
Vali Canalp ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarında yüzde 50 düşüş yaşandığını söylediği kentte azalışın hızlanarak, devam ettiğini kaydetti.

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koronavirüs (Covid-19) Edirne koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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