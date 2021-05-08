Edirne Valisi Canalp'ten 'birincilik' açıklaması: Köy köy dolaşıp aşı yaptık

Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde en az 1 doz aşı uygulanan iller arasında Edirne, birinci sırada yer aldı. Kentte bugüne kadar 1'inci doz 120 bin 609, 2'nci doz 88 bin 811 kişi olmak üzere toplam 209 bin 420 kişi aşılandı. Edirne'yi Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla izledi. Aşılamanın hızla devam ettiği kentte Vali Ekrem Canalp, başarının birden fazla nedeninin olduğunu söyledi. Canalp, hem yaşlı nüfusun fazla olması hem çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşa ulaşmaları hem de köylerden kente gelemeyecek durumda olanlar için kurdukları seyyar aşılama ekiplerinin bu başarıda büyük payı olduğunu vurguladı.

"RANDEVU ALAMAYANLAR İÇİN BİZ DEVREYE GİRİYORUZ"

Aşılamada, yaş faktörünün önemine vurgu yapan Vali Canalp, "Yaşlı nüfusun fazla olduğu illerde aşılama nispeten daha fazla çıkıyor. Biz Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusa sahip il değiliz ancak şu anda aşılamada birinci il Edirne'dir. Bunun sebebi de kurmuş olduğumuz bir çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezimizde, kendisi randevu alamayan vatandaşlarımızı öncelikle tespit ediyoruz, tespit ettikten sonra telefon numaralarına ulaşıyoruz, sonrasında da arıyoruz ve kendileri yerine randevularını biz alıyoruz. İkincisi ise aşılama konusunda tereddüdü olan vatandaşlarımız varsa bunlar sağlık personeli tarafından aranıyor ve bilgilendirme yapılıyor. Tabi ki nihai karar vatandaşlarımıza aittir, aşıyı kabul etmek ya da etmemek kendilerine ait" dedi.