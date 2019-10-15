Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı araçların, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı üzerine Y.A. yönetimindeki aracı İpsala ilçesinde, İ.K'nın kullandığı aracı ise Dörtyol Kavşağı'nda durdurdu.

Sürücüler gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan başka bir araç ise Gelibolu yolunda durduruldu.

Ekipler, araçtaki A.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Üç araçta İran ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A. İ.K. ve M.A. tutuklandı, Y.A. serbest bırakıldı.

Bu arada A.A'nın eski polis memuru olduğu ve "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

