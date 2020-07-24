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Edirne’de komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Edirne’de komşusunun silahlı saldırısına uğrayan 38 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, yeğeni ağır yaralandı.

Edirne’de komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Edirne’nin Umurbey Mahallesi’nde yaşayan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadeleri alınmak üzere karakola getirilen iki aile birbirlerinden şikayetçi olmayınca cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi. İlerleyen saatlerde iki aile arasında tekrar çıkan tartışmada G.Y, komşusu 38 yaşındaki Erhan Mermi ve yeğeni D.M’yi silahla vurup olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlarla hastaneye kaldırılan Erhan Mermi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yeğeni D.M. ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

ÖLÜM HABERİNİ DUYUNCA ŞÜPHELİNİN EVİNİ TAŞLADILAR

Erhan Mermi’nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, sinir krizi geçirerek şüpheli G.Y’nin evini taşladılar. Gün boyunca çevik kuvvet ve asayiş ekipleri olay yerinde tedbir alarak öfkeli kalabalığın eve yaklaşmasına izin vermedi. Olayı gerçekleştiren şüpheli G.Y. ise kısa süre sonra Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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