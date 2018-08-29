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Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan'a giden Çağla Savcu idaresindeki 81 GA 595 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi Keşan Şefliği önünde, karşı yönden gelen Aykut Kuzu'nun kullandığı 34 TN 4619 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Savcu ve Kuzu ile otomobillerde bulunan Nazif Savcu, Nebahat Savcu ve Ekrem Dalgalı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Keşan yaralı

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