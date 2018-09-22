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Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı - Yasa dışı geçişi organize ettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, tespit ettikleri fiber bir tekneyi durdurdu. Teknede, farklı uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Teknenin Türk kaptanı, gözaltına alındı.

Fethiye ilçesinde ise sahil güvenlik ve emniyet güçlerinin ortaklaşa operasyonunda, Gemiler Koyu'na gitmeye çalışan 55 düzensiz göçmen karada yakalandı.

Güvenlik güçleri, yasa dışı geçişi organize ettikleri şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Göçmenlerin yakalandığı bölgenin yakınında, yasa dışı geçiş için kullanılabileceği değerlendirilen ve İstanbul'dan çalındığı bildirilen bir motor yat tespit edilerek, emniyetli bir bölgeye demirlendi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin, Irak, Somali ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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bodrum düzensiz göçmen Muğla organizatör Sahil Güvenlik

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