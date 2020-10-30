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Ege depreminde artçılar devam ediyor! Binalar tanınmaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar korkutmaya devam ediyor. AFAD'ın 6.6, Kandilli'nin 6.8 olarak duyurduğu deprem sonrasında kahreden görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan deprem sonrası İzmir'de 20'den fazla bina yıkılırken, depremin şiddeti birçok ilde hissedildi. Kuşadası'nda da binalarda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Ege depremi sonrası vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine dönemedi.

Ege depreminde artçılar devam ediyor! Binalar tanınmaz hale geldi

Ege Denizi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, Kuşadası Körfezi ve Yunanistan’ın Sisam Adası arasındaki bölgede 3.8 ile 4.5 arasında 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi.

Kuşadası’nda deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken, bazı binalarda ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Birçok binanın camları kırılırken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. İş yerlerindeki malzemeler yerlere döküldü. Depremin ardından panikle sokağa çıkan vatandaşlar peş peşe meydana gelen artçı depremler yüzünden henüz evlerine ve iş yerlerine dönmedi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.

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'KRİZ MASASI OLUŞTURULDU'

Depremin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde meydana gelen deprem sonrası binasında çatlak veya hasar meydana gelen hemşerilerimizin bizlere 444 71 14 nolu telefon üzerinden ulaşmasını rica ederiz. Tüm halkımıza geçmiş olsun” dedi.

İHA

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