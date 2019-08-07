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Ege Üniversitesi Hastanesine "A Plus" etiketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak: - "Sağlık Bakanlığımızın Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastanemiz 96,28 puan alarak 'A Plus Hastane' seçildi. Bu başarı Ege Üniversitesi Hastanesi için bir ilk ve bununla gurur duyuyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığından "A Plus" etiketi aldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek için çalıştıklarını belirtti.

Başhekimlik ve dekanlıkla yürüttükleri çalışmanın meyvelerini aldıklarını vurgulayan Budak, "Sağlık Bakanlığımızın Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastanemiz 96,28 puan alarak 'A Plus Hastane' seçildi. Bu başarı Ege Üniversitesi Hastanesi için bir ilk ve bununla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastane bünyesindeki kalite koordinatörlüğünü yeniden yapılandırdıklarını bildiren Budak, dijitalleşme yolunda en önemli adımlardan bilgi işlem sistemini de revize ettiklerini kaydetti.

Budak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastanemizde klinik, poliklinik, laboratuvarlar ile Medula ve Doktor Bilgi Bankası sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağladık. Bu süreçte bilginin günlük rutinde uygulanır ve raporlanır hale getirilmesini amaçladık. Buradaki en önemli noktalardan biri 85'in üzerinde puan alan hastanelerin sağlık turizmi yetkisini alabilmesi. Üniversite hastanemiz, aldığı puanla sağlık turizminde yetkin ve yeterli olduğunu tescilledi."

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
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Ege Üniversitesi hastane Sağlık Bakanlığı

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