'Eğer bir gün o koltuktan kalkarsa...' Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri! "İmamoğlu'na zorunluluktan 'oğlum' dedi"

Seçimlerden sonra CHP'de yaşanacak değişimler dikkatle takip edilmeye başlandı. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak edilirken yerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelip gelmeyeceği de konuşuluyor. Sosyal medyada da pek çok tartışmanın sürdüğü konuyla alakalı gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"KOLTUĞA OTURAN KALKMIYOR"

Özdemir konuşmasında "Koltuğa oturan kalkmıyor. Hiçbir öz eleştiri yok. Bir de koltuğa oturan şey oluyor; koltuğa oturan hep haklı, çevresi şey, meğerse merkez yürütme kurulu yanlışmış... Anladın mı yani?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NA SEÇİM ÖNCESİ NASIL DAVRANDIĞINI GÖRMEDİK Mİ?"

Devamında Özdemir, "Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyorlar. Ama aynı şeyleri yapıp seçmenden aynı sonuçları beklemek yok. İmamoğlu ile görüşecekmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na seçim öncesi nasıl davrandığını görmedik mi? Kemal Kılıçdaroğlu gönüllü bir şekilde mi bu benim oğlum dedi? Zorunluluktan dedi. Aday yapmamak için bin tane şey yapmadı mı? Meral Akşener'in otobüsün üzerine çıktığında Berlin'de değil miydi? Ekrem İmamoğlu'na rağmen kendisi zorla aday dayatmadı mı? Dayattı. Şimdi ne diyecek? Sen zannediyor musun ki şey diyecek; Ekremciğim ben kalkıyorum, gel koltuğa otur. Diyecek mi? Demeyecek." ifadelerini kullandı.

"EĞER BİR GÜN O KOLTUKTAN KALKARSA ZORUNLULUKTAN KALKACAK"

Öte yandan Özdemir "Eğer bir gün o koltuktan kalkarsa Kemal Kılıçdaroğlu görüyoruz ki biliyoruz ki zorunluluktan dolayı kalkacak, kalkmak zorunda hissettiği için, kamuoyu baskısından dolayı ama yine geliyoruz sermaye yapısına, yine geliyoruz delege yapısına, siyasetin yapılış şekline." şeklinde konuştu.