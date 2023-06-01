HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? CHP liderinden açıklama geldi

SON DAKİKA | Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? CHP liderinden açıklama geldi

01.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrasında gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. İstifa edip etmeyeceği merak edilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

SON DAKİKA | Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? CHP liderinden açıklama geldi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyordu. Mücadeleye devam edeceğinin mesajını veren Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa edip etmeyeceği tartışma konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ? AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu HALK TV'den Fikret Bila'ya konuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Hiçbir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

6163aebc45d2a06a3ce37b60


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'
Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiasıGazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası
'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Kabinede kimler yer alacak? Canlı yayında açıkladı, o isim dikkat çekti: 'Dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün...'

Kabinede kimler yer alacak? Canlı yayında açıkladı, o isim dikkat çekti: 'Dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün...'

CHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildi

CHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildi

Fatih Portakal adeta isyan etti, Millet İttifakı'na yüklendi

Fatih Portakal adeta isyan etti, Millet İttifakı'na yüklendi

Demirtaş: "Hazırdım, kabul edilmedi!"

Demirtaş: "Hazırdım, kabul edilmedi!"

İlginizi Çekebilir

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.