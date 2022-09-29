Eğer bir sonbahar düğününe davetliyseniz bu elbiselere kesinlikle göz atın!

Gideceğiniz sonbahar düğününde hem şık görünüp hem üşümeyeceğiniz bir elbise arıyor olabilirsiniz. Sonbaharın renklerine uyan göz alıcı elbiseleri sizler için araştırdık. Sade modellerden iddialı tasarımlara kadar pek çok modeli beğeninize sunuyoruz. İşte detaylar!

1. Kadife ve vişne çürüğü renginin asaleti: MSBASIC Gece Elbisesi Uzun Kollu

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Kalın ve sıcak tutan kadife kumaşıyla MSBASIC Gece Elbisesi Uzun Kollu, katılacağınız bir sonbahar düğünü için oldukça ideal. Sonbahar renklerinden biri olan vişne çürüğü ile tasarlanmış ürün, göğüs dekoltesi ile dikkatleri üzerinize toplamanızı sağlar. Bodycon yani vücudu saran kesimi ise vücut hatlarınızı ön plana çıkarıp son derece feminen bir hava katar. Siyah renkli stilettolar ile şıklığınızı tamamlayıp gecenin yıldızı olabilirsiniz.

2. Tercihi sade ve şık elbiselerden yana olanlara: AVVER Kadın Bordo Astarlı Kruvaze Şifon Elbise

En iddialı renklerden biri olan bordoyla sonbaharın estetiğini üstünüzde taşımak ister misiniz? Öyleyse sizi AVVER Kadın Bordo Astarlı Kruvaze Şifon Elbise ile tanıştıralım. Kruvaze yakası sayesinde kolye takmaya uygun olan ürün, portföy çantanız ve stilettolarla kolayca kombinlenir. Etek uçlarındaki pile detayları ise modeli hareketlendirir. Bir yandan şık görünüp aynı zamanda sıcak tutan bir elbise arıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

3. İddialı görünmek isteyenlere: DIDK Kadın Dantelli Elbise

Hem uzun kollu hem iddialı görünen bir elbise arıyorsanız DIDK Kadın Dantelli Elbise'ye şans verebilirsiniz. Kolları puantiyeli tül ile hazırlanmış ürün, gömlek yaka tipiyle ön plana çıkar. Mini etek boyu ve kumaş kalitesi ile kullananların ilgisini çeker. Sonbahar için oldukça ideal olan ürün, sıkça tercih edilen modellerden biri.

4. Çiçek desenlerinden hoşlananlar için: lovebox Çiçekli Astarlı Şifon Kumaş Eteği Kat Detay Kolları Gipeli Siyah Abiye Elbise Mezuniyet Elbisesi

"Sonbahar gelse de rengârenk çiçek desenlerinden vazgeçmem." şimdiki önerimiz tam size göre! lovebox Çiçekli Astarlı Şifon Kumaş Eteği Kat Detay Kolları Gipeli Siyah Abiye Elbise Mezuniyet Elbisesi, görkemli ve feminen tarzıyla ilgi gören ürünlerden biri. Bel kısmını saran model, etkileyici görünmenizi sağlar. Uzun kollu olarak tasarlanması, sonbahardaki özel davetler için tercih etmeye oldukça uygun.

5. "Kırmızı olsun beş kuruş fazla olsun." diyenlere: Huixin Kadın Abiye İlkbahar Sonbahar Zarif Elbise

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Kırmızı, pek çok kadının favori renklerinden biri. Huixin Kadın Abiye İlkbahar Sonbahar Zarif Elbise ile katılacağınız sonbahar düğününde kırmızı renginin göz alıcılığını üzerinizde taşıyabilirsiniz. Uzun kolları sayesinde üşümenize engel olan elbiseyi siyah platform topuklu ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Elbisenin kabarık tül eteği sayesinde kendinizi prenses gibi hissedeceğinize eminiz. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Sonbahar ruhunu yansıtan: Mekafashion Lema Abiye Mürdüm

Balık kesim abiye elbise seven kişileri buraya alalım! Mekafashion Lema Abiye Mürdüm Elbise, mürdüm rengi ile sonbahar akşamları için uygun modellerden biri. Esnek kumaş yapısıyla konforlu hissettiren ürün, kullananların beğenisini kazanır. "Hem uygun fiyatlı hem zarif bir abiye elbise arıyorum." diyorsanız sonbahar mevsiminde sizi sarıp sarmalayacak bu parçaya şans verebilirsiniz.

7. Kadife elbiseleri sevenler için: Koton Kadın Vatkalı Elbise Abiye Kadife Uzun Kollu Kısa

Enerjik ve hareketli bir görünüm yakalamanızı sağlayan Koton Kadın Vatkalı Elbise Abiye Kadife Uzun Kollu Kısa, sonbahar düğünleri için harika bir alternatif. Vatkalı kolları ve mini etek boyu ile hareket kazanan elbiseyi siyah topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Hatta uzun çizmeler giyerek tarzınızı konuşturabilirsiniz. Elbisenin XS ve XL beden aralığında satıldığını söylemeden geçmeyelim.

8. Zümrüt yeşilinin zarafeti: Matik Abiyem Önü Kısa Arkası Uzun Kolları Tül Tasarım Abiye

Sonbaharın temasına uygun, görkemli bir şıklık istiyorsanız sizi Matik Abiyem Önü Kısa Arkası Uzun Kolları Tül Tasarım Abiye ile tanıştıralım. Tülden hazırlanan kol detayları ile öne çıkan ürün, zümrüt yeşili olmasıyla hoş bir görünüm sunuyor. Önü kısa arkası uzun olan etek boyu sayesinde sonbaharın serinliği için ideal modellerden biri. Stilettolar ya da bantlı topuklu ayakkabılarla kombinleyeceğiniz ürünü incelemeye ne dersiniz?

9. Dantel şıklığı: Lenta Moda Lacivert Yaprak Desen İşlemeli Abiye ve Nişan Elbisesi

Dantel işlemeli bir elbise seviyorsanız Lenta Moda Lacivert Yaprak Desen İşlemeli Abiye ve Nişan Elbisesi, tam size göre. İddialı bir şıklık yakalamanızı sağlayan ürün, lacivert rengi ile göz doldurur. Uzun etek boyu sayesinde sonbahar mevsimindeki özel davetlerde sıklıkla tercih edilir. Minimal kolye ve bilekliklerle kombinleyeceğiniz elbiseyi zarif bir topuzla tamamlayabilirsiniz.

10. Vücut hatlarınızı öne çıkaran: lovebox Esnek Kumaş Kare Yaka Midi Boy Kısa Kollu Siyah Abiye & Mezuniyet Elbisesi

Feminen ve seksi detaylara sahip lovebox Esnek Kumaş Kare Yaka Midi Boy Kısa Kollu Siyah Abiye & Mezuniyet Elbisesi, siyah rengiyle sade bir şıklık sunar. Yırtmaç detayı, kare yakası ve bodycon kesimi ile tüm feminenliğinizi ortaya çıkarır. Esnek krep kumaştan üretildiği için konforlu hissettirir ve iç göstermez. Sonbahar mevsiminde sizi üşütmeyen kaliteli bir elbise arıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.