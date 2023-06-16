'Eğer bu üç parti Murat Kurum karşısında İmamoğlu'nu desteklerse...' Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İstanbul' yorumu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kenan Taş ile Youtube kanalında yaptığı programda yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Hem İYİ Partinin hem de HDP'nin yerel seçimlerde aday çıkarmaması durumunda siyaset bitme konumuna geleceklerini iddia eden Özdemir, 'Erdoğan karşıtlığı üzerinden yapılan politikalar bitti, başarısız oldu' dedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 'İSTANBUL' YORUMU! 'ADAY ÇIKARMAZSALARSA BİTERLER

Cüneyt Özdemir, HDP, İYİ Parti ve TİP'in yerel seçimlerde İmamoğlu'nu desteklemesi durumunda siyaseten daha olumsuz bir tabloya doğru evrileceklerini şu cümlelerle ifade etti...

'İYİ Parti, HDP ve TİP yerel seçimlerde aday çıkarmazsa siyaseten bitme noktasına gelir. Bunu açıkça söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden yapılan politikalar bitti! Bunun en kralını Kılıçdaroğlu yaptı. Ne oldu? Sonuç hüsran oldu.

'HALİL İBRAHİM SOFRASI DEDİ ŞAMPİYONLAR LİGİ DEDİ OLMADI'

Halil İbrahim sofrası dedi Şampiyonlar Ligi dedi, evet çok iyi bir takım çıkardı. Yapılacak her şeyi yaptı, söylenecek her şeyi söyledi ama olmadı.

'MURAT KURUM'UN KARŞISINA İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYELİM DERLERSE...'

Bu saatten sonra İstanbul'da aday olacak Murat Kurum'un karşısına gelin İmamoğlu'nu destekleyelim! Haydi İYİ Partililer haydi HDP'liler... Olmaz kardeşim olmaz. Ben şunu söylüyorum, bu İYİ Partiyi de bitirir HDP'yi de bitirir!

Erdoğan karşıtlığı üzerinden politika üretme olayı bitti. Siyasi politikaları sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine kurmak işlemedi.'

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ: BÖYLE GİDERSE İMAMOĞLU İLE YAVAŞ'A DA KAYBETTİRECEK

Cüneyt Özdemir, Kılıçdaroğlu'nu da eleştirirken 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren birçok insan ben sandığa gitmeyeceğim diyor. Bu tutum, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da kaybettirecek.'

