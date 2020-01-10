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  4. Eğer diliniz normalden büyükse dikkat!

Eğer diliniz normalden büyükse dikkat!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Yüksek sesle horlama çiftlerin en büyük problemlerinden biri sayılabilir. Uzmanlar çiftlerin arasında gerginlik yaratan bu sorunun nedenini saptamış olabilir.

Eğer diliniz normalden büyükse dikkat!

Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre dili ağzına göre büyük olan çiftler daha çok horluyor.

Uzmanlar bunca yıldır fazla kilonun horlamaya neden olduğunu zayıflayan insanlarda ise bu sorunun azaldığını söylüyordu.

Bunun nedeninin kilo verildiğinde dilin de otomatikman incelmesi olduğu ortaya çıktı.

Dilin zayıflaması aynı zamanda uyku apnesi hastalığı riskini de düşüren sebeplerden biri.

Profesör Richard Schwab "Artık dil şişmanlığının bir risk faktörü olduğunu ve uyku apnesini tetiklediğini biliyoruz. Artık öçnümüzde tedavi süreci geliştirebileceğimiz bir hedef var" dedi.

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Dil Horlama Uyku Apnesi Pennsylvania dil şişmanlığı şişman dil

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