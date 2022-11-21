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Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

18.11.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğer evden çalışan biriyseniz sizi motive edecek ve konsantrasyonunuzu arttıracak bir çalışma ortamına sahip olmanız oldukça önemli. Hem verimli hem konforlu bir iş günü geçirmenizi sağlayacak ofis koltuğundan çalışma masasına, klavye setinden monitör standına, difüzörden silinebilir beyaz tahtaya kadar listelediğimiz ürünler arasından ihtiyacınız olanları belirlemek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Evde çalışmanın avantajları saymakla bitmez. Trafikle uğraşmadan uyanır uyanmaz işbaşı yapabilir, evinizde daha çok vakit geçirebilirsiniz. Konforunuzu üst düzeye taşımak ve gün boyu mutlulukla çalışacağınız bir ortam oluşturmak istiyorsanız birkaç ürünle bunu başarabilirsiniz. Siz de motivasyonunuzu tavan yaptıracak bir ofis alanına ihtiyaç duyuyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

1. Vücut yapınıza uyum sağlayan: Seduna Thunder Pro Yönetici Koltuğu

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

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Home office çalışan biriyseniz konforlu bir çalışma ortamı için en çok ihtiyacınız olan ürünlerden biri şüphesiz bir ofis sandalyesi. Seduna Thunder Pro Yönetici Koltuğu'nu tercih ederek siz de kendiniz için rahat bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. Ürünün vücut yapınıza uyum sağlaması sayesinde çalışırken rahat edebilir ve böylece motivasyonunuzu arttırabilirsiniz. Koltuğu, kaliteli yapısı ile uzun yıllar rahatlıkla kullanacağınızdan şüpheniz olmasın.

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2. Verimli bir çalışma alanı oluşturun: Bofigo 2 Raflı Çalışma Masası

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Mermer desen görüntüsünü çalışma alanınıza taşımak istiyorsanız Bofigo 2 Raflı Çalışma Masası sizin için doğru seçenek olabilir. İki katlı raf tasarımıyla eşyalarınızı depolamanıza imkân sunan masanın ideal büyüklüğü sayesinde bütün çalışmalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Şıklığıyla tercih sebebi olan masayla kendinize konforlu bir çalışma köşesi oluşturabilirsiniz. Siz de kalitesiyle ön plana çıkan masaya bir şans vermeye ne dersiniz?

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3. Mis kokulu molalar için: Irfora Aromaterapi Difüzörü

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Stresli çalışma günlerinde veya çok yorulduğunuzda doğadan gelen kokulardan ilham almak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise Irfora Aromaterapi Difüzörü tam size göre! Konsantrasyonunuzu arttıracak kokularla veya sizi doğayla iç içe hissettirecek aromalarla kullanabileceğiniz cihazı USB ile kolayca şarj edebilirsiniz. Cihazın su göstergesi sayesinde su seviyesini kolayca görebilirsiniz. Minimal tasarımıyla difüzörü masanızda konumlandırabilir, her istediğinizde kullanabilirsiniz.

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4. Çok yönlü kullanım imkânı: Xiaomi Sıcaklık ve Humidity Monitor Pro

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Xiaomi Sıcaklık ve Humidity Monitor Pro ile evinizin sıcaklığını ve nemini anlık olarak takip etmek çok kolay! Ürünün yüksek hassasiyetli sensörleriyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca cihazı saat göstergesi özelliği sayesinde dijital bir saat gibi kullanmak da mümkün. Evde çalışırken ideal sıcaklıkta, maksimum konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak istiyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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5. Dayanıklı tasarımıyla: Everest KM6063 Kablosuz Q Multimedia Klavye + Mouse Set

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Size çalışma kolaylığı sunacak kablosuz klavye ve mouse seti arayışındaysanız şıklığıyla öne çıkan ürünü tercih edebilirsiniz. İster masaüstü ister dizüstü bilgisayarınıza bağlı olarak kullanabileceğiniz Everest KM6063 Kablosuz Q Multimedia Klavye + Mouse Set'ini kaliteli tuş baskıları ve dayanıklı tasarımı sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. 12 farklı multimedya tuşuyla bütün işlemlerinizi eskisinden çok daha hızlı yapabilirsiniz.

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6. Kaliteli malzemesiyle: Fagus Wood Monitör Standı

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Ergonomik tasarımıyla kullandığınız bilgisayarı ideal yüksekliğe taşıyan Fagus Wood Monitör Standı, faydayı ön planda tutan yapısıyla gözlerinizin yorulmasını engeller. Bilgisayar ekranını yükselterek masa ile stand arasında size ekstra alan oluşturur. Tamamen doğal ağaçtan üretilen stand, kaliteli malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunar. Siz de ekran kullanımınızı daha konforlu hâle getirmek istiyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz.

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7. Şık ve işlevsel: Rafevi Altai Üçlü Raf Seti

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Çalışma ortamınızda yeterince depolama alanınız bulunmuyorsa Rafevi Altai Üçlü Raf Seti'ni tercih ederek şık ve işlevsel bir çözüme kavuşabilirsiniz. Çalışırken elinizin altında bulunmasını istediğiniz bütün eşyalarınızı raflara yerleştirerek onlara her an kolayca ulaşabilirsiniz. Üç rafı istediğiniz şekilde monte ederek farklı kombinasyonlar oluşturmanız mümkün. Montaj için gerekli olan tüm aparatları mevcut olan ürünü dakikalar içinde kolayca kurabilirsiniz!

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8. Doğa dostu bir ürün: Toyandona Manyetik Üçgen Beyaz Tahta

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

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Masanızın üzerinde kullanabileceğiniz silinebilir özelliğe sahip az yer kaplayan bir ürün arayışındaysanız Toyandona Manyetik Üçgen Beyaz Tahta'yı tercih edebilirsiniz. Acil notlarınızı hızlıca üzerine yazabileceğiniz ürünle tek kullanımlık not kağıtlarını kullanmak zorunda kalmayarak doğaya katkıda bulunmanız mümkün. İşlevsel oluşunun yanı sıra masanızda da çok şık görünecek beyaz tahtayı bir kere kullandıktan sonra ondan vazgeçemeyeceksiniz!

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9. Negatif enerjilerden korunun: Taş Sepeti Gerçek Ametist Doğal Taş

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Ametist taşının canlandırıcı enerjisinden gün boyu yararlanmak ister misiniz? Eğer yanıtınız "İsterim." ise doğru yerdesiniz! Taş Sepeti Gerçek Ametist Doğal Taş'ı tercih ederek negatif enerjilerden ve radyasyondan korunabilir, daha iyi bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz. Ürün faydalarının yanı sıra şık görünümü sayesinde masanıza hoş hava katar. Ürünü temizlemek isterseniz akan suyun altına tutmanız yeterli!

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10. Dokunmatik renk seçimi özelliğiyle: Ucuz Geldi Mıknatıslı Şarjlı Led Işık

Eğer evden çalışıyorsanız bu listedeki ürünlere kesinlikle sahip olmalısınız!

Çalışma ortamının aydınlık olması iş konsantrasyonunu sağlamak için oldukça önemli. Siz de aynı fikirdeyseniz çalışma alanınızda ekstra kablolarla sizi uğraştırmayacak Ucuz Geldi Mıknatıslı Şarjlı Led Işık'ı kullanabilirsiniz. Dokunmatik renk seçimi özelliği, mıknatıslı manyetik başlık tasarımı ve şarj edilebilir oluşuyla öne çıkan ürünle hayatınıza pratik bir dokunuş yapabilirsiniz. Üç farklı renk seçeneğinden modunuza en uygun rengi seçerek cihazı istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz.

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