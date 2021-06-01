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Eğlence mekanları, barlar ve gazinolar açılacak mı? Gece kulüpleri ne zaman açılacak?

01.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mayıs Pazartesi itibarıyla Kabine Toplantısı sona erdi. Türkiye'yi ilgilendiren kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki eğlence mekanları, barlar ve gazinolar açılacak mı? Gece kulüpleri ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

Eğlence mekanları, barlar ve gazinolar açılacak mı? Gece kulüpleri ne zaman açılacak?

Haziran ayı normalleşme sürecinin ele alındığı Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün bitti ve milyonlarca vatandaşın gözü, toplantıda alınan kararları açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Söz konusu toplantıda sokağa çıkma saatleri, mesai saatleri, kafe ve restoranların akıbeti gibi konular ele alındı. Toplantıda verilen kararlarda mayıs ayı vaka sayılarının düşmesi etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Haziran ayına ilişkin alınan yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı 81 ile "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" gönderdi. Peki eğlence mekanları, barlar ve gazinolar açılacak mı? Gece kulüpleri ne zaman açılacak? İşte detaylar...

EĞLENCE MEKANLARI, BARLAR VE GAZİNOLAR AÇILACAK MI? GECE KULÜPLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğlence mekanları, barlar ve gazinoların haziran ayında açıp olup olmayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre eğlence mekanlarındaki yasaklar devam edecek. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında olan eğlence merkezleri haziran ayı için kapalı olacak. Bu merkezlerin müşteri kabul etmesi yasak olacak.

Eğlence mekanları, barlar ve gazinolar açılacak mı? Gece kulüpleri ne zaman açılacak?

Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlenceler yapılmayacak. Söz konusu yerlerde insan yoğunluğunun yaşanmaması ve salgın döneminde sağlık açısından risk oluşturmaması için gereken maske, mesafe, hijyen önlemleri alınacak...

Öte yandan söz konusu genelgede kapalı yüzme havuzları, birahane, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri, gazino, taverna, ve hamamların yeni kararlar alınana kadar kapalı olacağı belirtildi.

YENİ KARAR NE ZAMAN ALINACAK? TEMMUZ'DA NELER OLACAK?

Tam kapanma sürecinin ardından uygulanan kademeli normalleşme döneminde vaka sayılarında ve ölüm oranlarda azalma kaydedilmişti. Bu konuda iyiye gidildiği açıklanmış ve Kabine Toplantısı kararlarında koronavirüs verileri etkili olmuştu. Cumhurbaşkanı Eroğan, Temmuz ayında alınacak kararlarda haziran ayı koronavirüs gidişatının etkili olacağını vurguladı.


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İçişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı normalleşme

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