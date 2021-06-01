Haziran ayı normalleşme sürecinin ele alındığı Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün bitti ve milyonlarca vatandaşın gözü, toplantıda alınan kararları açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Söz konusu toplantıda sokağa çıkma saatleri, mesai saatleri, kafe ve restoranların akıbeti gibi konular ele alındı. Toplantıda verilen kararlarda mayıs ayı vaka sayılarının düşmesi etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Haziran ayına ilişkin alınan yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı 81 ile "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" gönderdi. Peki eğlence mekanları, barlar ve gazinolar açılacak mı? Gece kulüpleri ne zaman açılacak? İşte detaylar...

EĞLENCE MEKANLARI, BARLAR VE GAZİNOLAR AÇILACAK MI? GECE KULÜPLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğlence mekanları, barlar ve gazinoların haziran ayında açıp olup olmayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre eğlence mekanlarındaki yasaklar devam edecek. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında olan eğlence merkezleri haziran ayı için kapalı olacak. Bu merkezlerin müşteri kabul etmesi yasak olacak.