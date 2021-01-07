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Ehliyet sınavları son durum 2021... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

07.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Ehliyet sınavları son durum 2021... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

Ehliyet sınavları ertelendi mi sorusu gündem oldu. Hafta sonu ehliyet sınavına girecek olan binlerce sürücü adayı, yeni yasaklardan dolayı hafta sonu sınavlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınının ilk günlerinde ehliyet kursları tamamiyle kapanmıştı. Binlerce sürücü adayı bu dönem ehliyet için başvuru yaptılar. Hafta sonu yasakların tekrar gelmesiyle; ehliyet sınavları iptal mi, ehliyet sınavı yapılacak mı oldu sorularına cevap aranıyor.

Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, yeni koronavirüs yasaklarından dolayı nasıl bir yol izleyeceğini şaşırmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada birçok sınavın ertelenmesine ve okullarda yüz yüze eğitimin kaldırılmasına karar verilmişti. MEB'in düzenlediği ehliyet sınavlarına ilişkin araştırmalar devam ederken, sürücü adayları ehliyet sınavları ertelendi mi, ehliyet sınavları iptal mi sorularının cevabını merak ediyor. İşte ehliyet sınavları son durum...

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs salgınının ülkemizde hızla artış göstermesiyle birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında, yeni yasaklar yürürlüğe girmiş ve bu hafta sonu tamamıyla zorunlu haller dışında dışarı çıkmak yasaklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı pandemiden dolayı okullar ve sınavlar için aldığı kararı ehliyet sınavları için uygulamayacak. Ehliyet sınavları 7 gün ve 81 ilde yapılmaya devam edecek.

Ehliyet sınavları başvuruları her ayın 1'inden başlayarak 10'una kadar alınmaya devam ediyor. Sürücü adayları ehliyet sınavlarına, yeni koronavirüs tedbirleri ile girebilecek.

HAFTA SONU EHLİYET SINAVLARI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş makineleri sürücü eğitim kurslarında verilen eğitim sürecini tamamlayan sürücü adayları için duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda sınav hakkı kazanan sürücü adaylarının hafta sonu yapılan, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları yapılması için karar alındı. Cumartesi ve pazar günü yapılan sınavlarda 8 kursiyer
sınava katılabilecek. Ehliyet kursu sınavına 8 kişiden fazlası alınmayacak.

EHLİYET SINAVLARI SAATLERİ PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda saat ve sınava katılan kişi sayısı sınırı belirtildi. Yapılacak yeni bir duyuruya kadar bu şekilde ilerleme kaydedileceği açıklandı.

İş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) sınavları 12:00'da başlayacak ve sadece 8 kursiyer sınava alınacak. Hafta sonu yapılacak olan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarına yine 8 kişi sınırlaması yapıldı ve kursiyerler sınavlara, saat 11.00'de başlayacak.

Açıklamada, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

EHLİYET EĞİTİMLERİ ONLINE MI OLACAK?

Hafta sonu yasaklarının ardından ehliyet sınavı online mı olacak araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan pilot lisansı, ehliyet ve gemi adamı olmak isteyen vatandaşların bu kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri online eğitim ile eğitim alacakları açıklaması yapıldı. Bu kurumların uygulamalı eğitimleri ise yüz yüze eğitimin başlayacağı düşünülen 15 Şubat'tan sonra tamamlanacak.

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