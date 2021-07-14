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  4. Ehliyetsiz çırak ortalığı birbirine kattı! Kazadan saniyelerle kurtuldular

Ehliyetsiz çırak ortalığı birbirine kattı! Kazadan saniyelerle kurtuldular

14.07.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da oto yıkamacıda çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz çırak, temizlenen otomobili park etmeye çalışırken, kaza yaptı. Otomobil, kaldırımda ters dönerken saniyeler önce köpeğiyle dükkandan çıkan bir kişi ve bebeğiyle yola inen kadın kazayı ucuz atlattı.

Ehliyetsiz çırak ortalığı birbirine kattı! Kazadan saniyelerle kurtuldular

Gaziosmapaşa, Bağlar Caddesi'nde saat 10.30 sıralarındaki olay şöyle gerçekleşti; Bir kişi otomobilini temizletmek için buradaki oto yıkamacıya getirdi. Temizlenen otomobile binen 16 yaşındaki ehliyetsiz çırak, park etmeye çalıştığı araçla kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobil elektrik direğine çarparak, durdu. Ehliyetsiz çırak, kazayı yara almadan atlattı.

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ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

Öte yandan olaydan saniyeler önce buradaki dükkandan köpeğiyle çıkan kişi ve arabasındaki bebekle kaldırımdan yola inen kadın kazayı ucuz atlattı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa
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