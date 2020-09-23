EKG özellikli saat kullanıma sunuluyor

Oppo kısa bir süre önce ilk akıllı saat modelini global pazarda satışa sunmuştu. Bu saatin daha önce Çin’de satışa sunulan versiyondan önemli bir eksiği bulunuyordu. Bu da EGC yani EKG desteğiydi.

Bilindiği üzere EKG desteği halihazırda bazı akıllı saatlerde bulunuyor. Fakat bu özelliğin saatte bulunuyor olması kullanılması için yeterli değil. Çünkü EKG özelliğinin kullanılabilir olması için çeşitli sağlık kuruluşlarının onayı gerekiyor.

Örneğin Apple Watch’ta yer alan EKG desteği Türkiye’de ilk etapta kullanılamıyordu. Sonrasında çeşitli sertifikalar alındıktan sonra onay geldi.

Oppo için de benzer bir durum söz konusu. Çinli üretici EKG özellikli versiyonu zaten Çin’de satışa sunmuştu. Halihazırda kullanım ve sertifika tarafında da bir sorun yoktu.

EKG ÖZELLİĞİ İÇİN TEK SERTİFİKA YETMİYOR

Lakin konu global pazar olunca durum biraz daha değişiyor. Pek çok ülkenin farklı bir sertifika yapısı var. Dolayısıyla sadece 1 sertifika almak tüm pazarlarda bu özelliği etkin hale getirmiyor. Oppo’nun EKG özelliğini aktif halde kullanabilmesi için saati satışa sunduğu hemen hemen tüm ülkelerde ilgili sertifikaları alması gerekiyor.

Buna rağmen saat 24 Eylül’de satışa çıkacak. EKG özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı ise farklı bir soru işareti. Yine de bekleyip göreceğiz.

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