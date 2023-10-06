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    4. Ekim ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

    Ekim ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

    06.10.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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    Astroloji günlük yaşamımızın her alanını yakından ilgilendiriyor. Ekim ayının gelmesi ile beraber her ay yakından takip edilen astrolojik takvim de gündeme geldi. "Bu ay hangi gün nelere dikkat etmeliyiz, hangi tarihlerde planımızı gerçekleştirmeliyiz?" diye soruyorsanız cevabı haberimizde.

    Ekim ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

    astroloji

    2023 EKİM AYI ASTOLOJİK TAKVİMİ!

    Diyete Başlamak: 4,5,6,7,8,9,10 Ekim

    Ameliyat: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Ekim

    Epilasyon: 5,6,13 Ekim

    Diş Operasyonlar: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Ekim

    diş operasyonları

    Rahatlatıcı Masaj: 4,5,20,21 Ekim

    Ayaktaki Nasır ve Siğil Bakımı: 5,6,7,8 Ekim

    Saçların Gürleşmesi İçin Uygun Kesim Günleri: 8,9,10 Ekim

    Saç Bakımı:8,9,10,27,28,29,31 Ekim

    saç bakım

    Spora Başlama: 8,9,10 Ekim 23

    Detoks: 13,14,15,16,27,29 Ekim

    Bebek Sahibi Olmak İçin: 16,17 Ekim

    Cilt Maskesi: 20,21,27,28 Ekim

    Ayak ve Refleksoloji Masajı İçin: 23,24,26 Ekim

    Gür Çıkması İçin Kaş Bakımı:27,28 Ekim

    Ev Temizliği: 4,5,8,9,10,13,14,15,18,19,22,23 Ekim

    temizlik

    Çamaşır Yıkama: 6,7,16,17,24,26 Ekim

    Evde Tamirat: 8,9, 10 Ekim

    Ekim Dikim İşleri: 10,11,12 Ekim

    İşe Başlama: 16,17,18 Ekim

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