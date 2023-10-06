Ekim ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

Ekim ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.
Diyete Başlamak: 4,5,6,7,8,9,10 Ekim
Ameliyat: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Ekim
Epilasyon: 5,6,13 Ekim
Diş Operasyonlar: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Ekim
Rahatlatıcı Masaj: 4,5,20,21 Ekim
Ayaktaki Nasır ve Siğil Bakımı: 5,6,7,8 Ekim
Saçların Gürleşmesi İçin Uygun Kesim Günleri: 8,9,10 Ekim
Saç Bakımı:8,9,10,27,28,29,31 Ekim
Spora Başlama: 8,9,10 Ekim 23
Detoks: 13,14,15,16,27,29 Ekim
Bebek Sahibi Olmak İçin: 16,17 Ekim
Cilt Maskesi: 20,21,27,28 Ekim
Ayak ve Refleksoloji Masajı İçin: 23,24,26 Ekim
Gür Çıkması İçin Kaş Bakımı:27,28 Ekim
Ev Temizliği: 4,5,8,9,10,13,14,15,18,19,22,23 Ekim
Çamaşır Yıkama: 6,7,16,17,24,26 Ekim
Evde Tamirat: 8,9, 10 Ekim
Ekim Dikim İşleri: 10,11,12 Ekim
İşe Başlama: 16,17,18 Ekim