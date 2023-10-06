Ekim ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

Ekim ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

2023 EKİM AYI ASTOLOJİK TAKVİMİ!

Diyete Başlamak: 4,5,6,7,8,9,10 Ekim

Ameliyat: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Ekim

Epilasyon: 5,6,13 Ekim

Diş Operasyonlar: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Ekim

Rahatlatıcı Masaj: 4,5,20,21 Ekim

Ayaktaki Nasır ve Siğil Bakımı: 5,6,7,8 Ekim

Saçların Gürleşmesi İçin Uygun Kesim Günleri: 8,9,10 Ekim

Saç Bakımı:8,9,10,27,28,29,31 Ekim

Spora Başlama: 8,9,10 Ekim 23

Detoks: 13,14,15,16,27,29 Ekim

Bebek Sahibi Olmak İçin: 16,17 Ekim

Cilt Maskesi: 20,21,27,28 Ekim

Ayak ve Refleksoloji Masajı İçin: 23,24,26 Ekim

Gür Çıkması İçin Kaş Bakımı:27,28 Ekim

Ev Temizliği: 4,5,8,9,10,13,14,15,18,19,22,23 Ekim

Çamaşır Yıkama: 6,7,16,17,24,26 Ekim

Evde Tamirat: 8,9, 10 Ekim

Ekim Dikim İşleri: 10,11,12 Ekim

İşe Başlama: 16,17,18 Ekim

