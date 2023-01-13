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Ekiplere uzun süre dil döktü, savunması ise 'pes' dedirtti! "Vallahi abim polis"

13.01.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da edinilen bilgiye göre, şüphelenerek durdurulan bir sürücü, eroin ve sentetik uyuşturucu haplarla yakalandı. Polislere uzun süre dil döken şahsın “Abim polis” savunması ise herkesi şaşırttı. Şahıs abisi için “Valla polis” diyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalışsa da amacına ulaşamadı. Şahıs, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplere uzun süre dil döktü, savunması ise 'pes' dedirtti! "Vallahi abim polis"

Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri Ö.S. (27) idaresindeki otomobili durdurdu. İlk olarak sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken daha sonra araçta geniş çaplı arama yapıldı.

HAPLARLA YAKALANDI POLİSLERE 'ABİM POLİS' DEDİ

Yapılan aramada araç içerisinde bir miktar eroin ele geçirilirken, bekçi ve polisler bu kez şahsın üzerinde arama yaptı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 1 tablet sentetik hap bulundu. Üst araması ve sorgusu yapıldığı esnada sürekli çalan telefonunu polislerin cevaplamasını isteyen şahıs, "Arıyor beni bekliyor abi de vallahi evden bekliyor. O yüzden" dedi.

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Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti! Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti!

" "VALLAHİ POLİS BİR AÇ DA KONUŞ ABİ"

Gözaltına alınırken ağabeyinin polis memuru olduğunu söyleyen şahıs, "Vallahi polis bir aç da konuş abi, konuş komiserim kurbanın olayım konuşun" diyerek ısrar etti. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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polis Aksaray

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