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Ekipleri alarma geçirdi, sözleri şaşkına çevirdi! 'Ben ölmedim mi ya'

16.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Antalya'da, iş yerinde hareketsiz yatan Erol M., ekipleri alarma geçirdi. Uyuduğu belirlenen Erol M., kendisini uyandıran sağlık ekibine, "Ben ölmedim mi ya" dedi. Sağlıkçılar, alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...

Ekipleri alarma geçirdi, sözleri şaşkına çevirdi! 'Ben ölmedim mi ya'

İlginç olay, saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164'üncü Sokak'ta meydana geldi. Dükkanda hareketsiz halde yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, işletmenin kapısını, levyeyle açtı. İçeri giren sağlık ekibi, hareketsiz yatan Erol M.'nin nabzını kontrol edip, sonra yattığı yerden kaldırdı.

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'BEN ÖLMEDİM Mİ YA'

Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., "Ben ölmedim mi ya" diye tepki verdi. Sağlıkçılar ise "Ölmedin, ölmedin" karşılığını verdi.

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'ALKOL ALMA' TAVSİYESİ

Durumunun iyi ancak alkollü olduğu tespit edilen Erol M., ekiplere teşekkür etti. Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi, iş yerinden ayrıldı.

(DHA)

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