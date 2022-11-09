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'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar’a tepki! 'Kendisi aptal'

09.11.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir televizyon programında 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a vatandaştan tepki geldi. Ekmek alan vatandaş, “Kendisi aptaldır, bizi de aptal yerine koydu” dedi. Sultanbeyli’de faaliyet gösteren bir ekmek üreticisi de, devletin, ekmek üreticilerine yardım ettiğini ve ekmeğin fiyatının kontrol altında tutarak zararını devletin karşıladığını belirtti.

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar’a tepki! 'Kendisi aptal'

Katıldığı bir televizyon programında 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a, ekmek üreticilerinden ve vatandaşlardan tepki geldi. Sultanbeyli’de ekmek üretimi yapan bir fabrikada 40 yıldır işletmecilik yaptığını belirten Bekir Akay, devletin, ekmek konusunda yardımcı olduğunu ve ekmeğin 4 lira 50 kuruş bandında satılabileceğini ifade etti.

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VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın, katıldığı televizyon programında 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' şeklinde açıklaması sonrası vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Sultanbeyli’de ekmek alan bir vatandaş, Kolivar’a tepki gösterdi. Ekmek alan vatandaş, “Kendisi aptaldır, bizi de aptal yerine koydu” dedi.

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"TARIM BAKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ekmek üreticisi Bekir Akay, “Tarım bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hükümetimiz sofralarımızın gerçek manada temel gıda maddesi olan ekmeği uzun süredir kontrol altında tutma ve zararını devlet karşılayarak milletin sofrasına koyma noktasında büyük gayretler içinde ve bunu bir müddet daha devam ettireceğini müjdeleyerek bizlere sundu. Un çünkü bizim girdilerimizin içindeki en yüksek katkı, dolayısıyla diğer alanlar onun akabinde gelen giderlerimiz. Bu sebeple hükümetimize ve Tarım ve Orman Bakanımıza bu noktada teşekkür ediyorum.” dedi.

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“O TİP KİŞİLERİN BÖYLE MAKAMLARA GETİRİLMEMESİ GEREKİR”

Konuşmanın üzücü olduğunu belirten Akay, “Ekmek üreticileri sendika başkanımızın talihsiz konuşmasına şahit olduk. Bulunmuş olduğu konuma yakışmayan, topluma hakaret içerikli bir konuşmaydı. Toplumumuzu cehaletle ve özellikle, ekmek tüketimini aptalların temel gıda maddesi olarak değerlendirmesi toplumda gerçekten büyük infial oluşturdu. Üzücü bir durum. Yine de talihsiz bir konuşma olduğuna inananlardanım, çünkü bilinçli yaptıysa gerçekten o tip kişilerin öyle makamlara getirilmemesi gerekir” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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