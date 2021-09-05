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Ekmek fırınında patlama! Ortalık savaş alanına döndü

05.09.2021 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir ekmek fırınında doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlamada meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda fırının bulunduğu cadde savaş alanına dönerken, çevredeki bazı evler ile araçlarda hasar oluştu.

Ekmek fırınında patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bir apartmanın zemin katında bulunan bir ekmek fırınında ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması sonucu şiddetli patlama meydana geldi.

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BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Olay esnasında 3 kişinin çalıştığı fırında şans eseri yaralanan olmaz iken cadde savaş alına döndü. Ekmek fırının bulunduğu apartmanda birkaç daire ile cadde üzerinde park halinde olan bazı araçlarda hasar oluştu. Çalışanların şoka girdiği, konuşmakta zorlandığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile doğal gaz ekipleri sevk edildi. Bölge sakinlerinin büyük korku yaşadığı patlamada ekipler iş yerinde inceleme yaparken, cadde araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerinin olay yerinde detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili tahkikat başlatılırken, patlama nedeniyle trafiğe kapatılan Beşkonaklar Caddesi yapılan çalışmalarından ardından tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Malatya
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