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Ekmek parası için canlarını hiçe saydılar! Hurdacıdan akılalmaz sözler... "Takdiriilahi"

23.02.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden etkilenen Adana'da hurdacılar, yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada, ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri canlarını hiçe sayarak çıkardı. Bir hurdacı, binada çalışırken aşağıdaki arkadaşlarının herhangi bir sarsılma olduğunda uyarıda bulunduklarını söyledi. Kendisini ise "Deprem kaçınılmaz bir şey, Allah’ın emri, olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir" ve "Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok, takdiriilahi" diye savundu.

Ekmek parası için canlarını hiçe saydılar! Hurdacıdan akılalmaz sözler... "Takdiriilahi"

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle 11 şehirde yüzlerce bina yıkıldı. Adana'da da etkili olan depremde şehir merkezindeki 11 bina yıkıldı. 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da, 148 binaya da "ağır hasarlı" raporu tutuldu. Acil yıkılacak olan bu binalardan ev sahipleri eşyalarını canlarını hiçe sayarak alıp, binanın diğer malzemelerini de hurdacılara sattı. Hurdacılar ise yıkılacak binalara girerek dairelerin plastik pencere çerçevelerini, çelik kapılarını ve demir şebekelerini söküp almaya başladı.

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"EVE EKMEK GÖTÜRMEK ZORUNDAYIZ"

Her an yıkılacak binalara canlarını hiçe sayarak giren hurdacı Çetin Kaya (28), depremde 10 gün boyunca çalışmadıklarını ancak eve ekmek götürmek zorunda olduklarını söyleyerek, "Burası ağır hasarlı ancak çalışma yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizler de aynı acıyı yaşadık ve çalışamadık. Ama bir şekilde çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız." dedi.

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"ARKADAŞLARIMIZ HERHANGİ BİR SARSILMA OLDUĞUNDA UYARIDA BULUNUYORLAR"

Kaya, "Biz binada çalışırken, aşağıdaki arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda uyarıda bulunuyorlar. Apartman sakinlerinin rızalarıyla para karşılığında anlaşıp alıyoruz. Buradan pencere, demirler ve çelik kapıları alıyoruz.

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"BURADA ÇALIŞIRKEN YIKILIRSA DİYECEK BİR ŞEY YOK, TAKDİRİİLAHİ"

Deprem kaçınılmaz bir şey, Allah’ın emri, olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir. Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdiriilahi yani, sözün bittiği yer" diye konuştu.

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(İHA)

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