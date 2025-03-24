Ekonomi devri… Evde bütçe yönetimi: Tasarruf etmenin 7 yolu…

Devir ekonomi devri. Bütçenizi yönetmek ve tasarruf etmek için belirli yollar izleyebilirsiniz. Gereksiz harcamaları azaltarak ve gelir-gider dengesini iyi kurarak biraz olsun maddi rahatlık sağlayabilirsiniz. Tasarruf etmenin 7 yolunu sizler için derledik.

1. GELİR VE GİDERLERİNİZİ KAYIT ALTINA ALIN

Aylık gelir ve giderlerinizi bir deftere veya mobil uygulamaya not edin.

Zorunlu harcamalar (kira, faturalar, mutfak masrafları) ile keyfi harcamaları (alışveriş, dışarıda yemek) ayrı ayrı belirleyin.

Gereksiz harcamaları fark ederek tasarruf sağlayabilirsiniz.

2. HAFTALIK VE AYLIK BÜTÇE PLANI YAPIN

Aylık bütçenizi belirleyin ve her harcamanın bir sınırı olsun.

Haftalık alışveriş listenizi önceden yaparak gereksiz masraflardan kaçının.

“İhtiyaç mı, istek mi?” sorusunu kendinize sorarak gerçekten gerekli olan şeyleri satın alın.

3. MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE AKILLI SEÇİMLER YAPIN

İndirimleri takip edin: Haftalık kampanyaları ve market fırsatlarını inceleyin.

Liste ile alışveriş yapın: Anlık kararlarla gereksiz ürünler almayı önler.

Toptan alışveriş yapın: Pirinç, makarna gibi uzun ömürlü gıdaları büyük paketlerde almak daha hesaplıdır.

Kendi yemeklerinizi yapın: Dışarıdan yemek sipariş etmek yerine evde yemek yaparak büyük tasarruf edebilirsiniz.

4. ELEKTRİK VE SU FATURALARINIZI AZALTIN

Kullanmadığınız ışıkları kapatın ve enerji tasarruflu ampuller tercih edin.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu çalıştırarak elektrik ve su tüketimini azaltın.

Muslukları gereksiz yere açık bırakmamaya özen gösterin.

5. İKİNCİ EL VE TAKAS KÜLTÜRÜNÜ BENİMSEYİN

Kullanmadığınız kıyafetleri, eşyaları satabilir veya takas yapabilirsiniz.

İkinci el alışveriş yaparak ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

6. EVDE EK GELİR KAYNAKLARI YARATIN

El yapımı ürünler (takı, sabun, örgü vb.) satabilirsiniz.

Freelance işler yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. (Dijital içerik yazarlığı, tasarım, sosyal medya yönetimi vb.)

Online anketlere katılarak veya ders vererek küçük ama düzenli gelir elde edebilirsiniz.

7. BANKA VE KREDİ KARTI KULLANIMINI KONTROL EDİN