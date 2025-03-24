KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Ekonomi devri… Evde bütçe yönetimi: Tasarruf etmenin 7 yolu…

Ekonomi devri… Evde bütçe yönetimi: Tasarruf etmenin 7 yolu…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
24.03.2025 16:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük harcamalarınızı kontrol altına alarak hem tasarruf edebilir hem de birikim yapabilirsiniz. Özellikle ev ekonomisini doğru yönetmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha rahat bir mali denge kurmanıza yardımcı olur. İşte evde bütçe yönetimini kolaylaştıracak pratik ipuçları...

Ekonomi devri… Evde bütçe yönetimi: Tasarruf etmenin 7 yolu…

Devir ekonomi devri. Bütçenizi yönetmek ve tasarruf etmek için belirli yollar izleyebilirsiniz. Gereksiz harcamaları azaltarak ve gelir-gider dengesini iyi kurarak biraz olsun maddi rahatlık sağlayabilirsiniz. Tasarruf etmenin 7 yolunu sizler için derledik.

1. GELİR VE GİDERLERİNİZİ KAYIT ALTINA ALIN

  • Aylık gelir ve giderlerinizi bir deftere veya mobil uygulamaya not edin.
  • Zorunlu harcamalar (kira, faturalar, mutfak masrafları) ile keyfi harcamaları (alışveriş, dışarıda yemek) ayrı ayrı belirleyin.
  • Gereksiz harcamaları fark ederek tasarruf sağlayabilirsiniz.

thumbs_b_c_ec9c70b1590c8519c2a14ccdee1512fe

2. HAFTALIK VE AYLIK BÜTÇE PLANI YAPIN

  • Aylık bütçenizi belirleyin ve her harcamanın bir sınırı olsun.
  • Haftalık alışveriş listenizi önceden yaparak gereksiz masraflardan kaçının.
  • “İhtiyaç mı, istek mi?” sorusunu kendinize sorarak gerçekten gerekli olan şeyleri satın alın.

3. MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE AKILLI SEÇİMLER YAPIN

İndirimleri takip edin: Haftalık kampanyaları ve market fırsatlarını inceleyin.
Liste ile alışveriş yapın: Anlık kararlarla gereksiz ürünler almayı önler.
Toptan alışveriş yapın: Pirinç, makarna gibi uzun ömürlü gıdaları büyük paketlerde almak daha hesaplıdır.
Kendi yemeklerinizi yapın: Dışarıdan yemek sipariş etmek yerine evde yemek yaparak büyük tasarruf edebilirsiniz.

thumbs_b_c_9a5e2e5db7d96b78b1118715f1375fc4

4. ELEKTRİK VE SU FATURALARINIZI AZALTIN

  • Kullanmadığınız ışıkları kapatın ve enerji tasarruflu ampuller tercih edin.
  • Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu çalıştırarak elektrik ve su tüketimini azaltın.
  • Muslukları gereksiz yere açık bırakmamaya özen gösterin.

fatura

5. İKİNCİ EL VE TAKAS KÜLTÜRÜNÜ BENİMSEYİN

  • Kullanmadığınız kıyafetleri, eşyaları satabilir veya takas yapabilirsiniz.
  • İkinci el alışveriş yaparak ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

6. EVDE EK GELİR KAYNAKLARI YARATIN

  • El yapımı ürünler (takı, sabun, örgü vb.) satabilirsiniz.
  • Freelance işler yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. (Dijital içerik yazarlığı, tasarım, sosyal medya yönetimi vb.)
  • Online anketlere katılarak veya ders vererek küçük ama düzenli gelir elde edebilirsiniz.

thumbs_b_c_4b81dccaf97cb629495b621c1a846c7f

7. BANKA VE KREDİ KARTI KULLANIMINI KONTROL EDİN

  • Kredi kartınızı sadece ihtiyaçlarınız için kullanın.
  • Faiz ödememek için borçlarınızı zamanında ödeyin.
  • Gereksiz abonelikleri ve otomatik ödemeleri kontrol edin.
24 Mart Pazartesi: Bugün burçları neler bekliyor?24 Mart Pazartesi: Bugün burçları neler bekliyor?
Regl sancısı sandığınız çikolata kisti sinyali olabilir!Regl sancısı sandığınız çikolata kisti sinyali olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ev Ekonomisi bütçe mutfak gereçleri Harcama limiti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.