Ekonomik ve yüksek performanslı tablet arayanlar için Samsung Galaxy Tab 8 incelemesi

Kolay taşınabilen ve pratik ürün grubunda yer alan tabletler hem yetişkin hem çocuklar için çok avantajlı. Birçok seçenek arasından öne çıkan Galaxy Tab A8, kullanıcılar tarafından çok sevilen kaliteli ürünler arasında yer alıyor. Özellikle çocukların kullanması için tercih edilen ürün hakkında aklınızda soru işaretleri varsa hepsini açıklığa kavuşturacağız. Haydi, tabletin özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını, kullanıcı yorumlarını ve tercih edebileceğiniz alternatif ürünleri inceleyelim.

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8'in teknik özellikleri

Samsung Galaxy Tab 8 özelliklerinin başında estetik ve kullanışlı tasarımı geliyor. Metalik arka yüzeye sahip ürünün boyu 210 mm, eni ise 124,4 mm. 508 gram ağırlığı sayesinde benzersiz bir hafifliğe sahip olduğu için kolayca taşınabiliyor. Ürünün 10,5'' genişliğindeki ekranı saran çerçevesi, 10,2 mm inceliğinde sunuluyor. Bu sayede ekran panelindeki görüntü, kullanıcılara daha büyük ve geniş ekran deneyiminin keyfini sonuna kadar yaşatıyor. Şık metal gövdesinin ultra ince profili, 6,9 mm inceliğinde sunuluyor. Şık tasarımlı ürünün koyu gri, gümüş ve pembe altın renkleri bulunuyor. Dolby Atmos sesle desteklenen dörtlü hoparlörü, seslerdeki her ayrıntının net ve etkili biçimde duyulmasını sağlıyor. Sekiz çekirdekli işlemciyle desteklenen 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesi de Samsung Galaxy Tab A 8 SM-T290 özelliklerinin arasında yer alıyor. 1 TB micro SD kartı desteği sayesinde daha fazla tasarruf ettiriyor. Ayrıca 15W hızlı şarj desteği sunarak gücü her zamanda yanınızda hissettiriyor. Arka kamerası 8.0 MP, ön kamerası ise 2.0 MP çözünürlüğünde bulunuyor. Bu sayede canlı ve parlak renkleri tüm derinliğiyle ekrana yansıtıyor. Dahası arka kamerasında otomatik odaklama özelliği bulunuyor. Cihazın Full HD video kayıt çözünürlüğü ise 1920 x 1080. Güçlü işletim sistemi, tüm Samsung cihazlarında olduğu gibi Android'i de destekliyor. İşletim sisteminin versiyonu ise 9.0 (Pie). Üründe ivmeölçerin yanı sıra cayro, jeomanyetik, hall ve ışık sensörleri de mevcut. Tablette dahili olarak bulunan ekran kaydedici sayesinde canlı bir çevrim içi dersini bile basit ve kesintisiz şekilde kaydedebilirsiniz. Samsung Kids özellikli ürünü, gelişmiş ebeveyn kontrolünü kullanarak oyun süresini kısıtlayabilir, uygulamalara erişebilecek profilleri seçebilir ve tek bakışla çocuklarınızın neler yaptığını görebilirsiniz. Çok pencere özelliği sayesinde ekranı ikiye bölüp aynı anda iki işlemi birden yapabilirsiniz. Samsung Knox özelliği ise donanım seviyesinden başlayarak dış müdahalelere karşı koruyor. Cihazın beyin görevini üstlenen kernel de eş güdümlü olarak tehlikeleri önlüyor.

Samsung Galaxy Tab A8'in avantaj ve dezavantajları

Avantajları:

Tabletin 32 GB dahili hafızası, 1 TB'a kadar arttırılabiliyor. Bunun için cihaza sadece micro SD kart takmanız yeterli oluyor.

Geniş ve ince ekranı yüksek verim almanızı sağlıyor.

8 MP arka kamerası ve 2 MP ön kamera çözünürlüğü kaliteli fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor.

Sistem performansını arttırmaya yardımcı ivme ölçer ve ışık sensörü kullanıcılara avantaj sağlıyor.

7040 mAh gücündeki bataryası, şarjın uzun süre verimli olarak kullanılmasına imkân tanıyor.

Samsung Kids özelliği çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri uygulamalar sunuyor ve cihaz ebeveynler tarafından kontrol edilebiliyor.

Çok pencereli kullanım özelliği aynı anda iki ekranı görmeyi sağlıyor.

Dezavantajları:

Yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Bu özelliklerin eksik olması, güvenlik açısından yetersizlik olarak değerlendirilebilir.

Arka kamerasında flaş olmadığı için gece çekimlerinde ya da az ışıklı ortamlarda fotoğraf çekmek zor olabilir.

Samsung Galaxy Tab A8'i kullananların yorumları

Samsung Tab A8 incelemesi yaptığımızda ürünün çok fazla kişi tarafından satın alınması dikkat çekiyor. Kullanıcı yorumlarında tabletin yüksek bir puanlaması bulunuyor ve çoğu kullanıcının üründen memnun kaldığı görünüyor. Yorumlarda dikkat çeken başka bir detay ise ürünün çoğunlukla çocukların kullanması için satın alınması. Samsung Kids özelliği, bu noktada öne çıkıyor. Yorumlarda olumlu olarak boyutu ve inceliğinin çok kullanışlı olması, beklentiyi karşılaması ve çocuklar için pratik olmasına değiniliyor. Galaxy Tab A8 incelemesinin olumsuz yorumları ise donma yapabildiği, yavaş çalıştığı ve biraz kastığı yönünde. Bazı kullanıcılar için tabletin hızı yeterliyken bazıları için yavaş ve yetersiz gelmiş.

Samsung Galaxy Tab A8'e benzer ürünler

1. Huawei MatePad T10 9.7" IPS 2/32 GB

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Zarif tasarımlı Huawei MatePad T10, 9,7 inç HD ekrana sahip. Hafif ve taşınabilen gövdesi sayesinde dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Sekiz çekirdekli yonga seti, EMU 10,11 ve gelişmiş algoritma özelliklerinin buluştuğu tablet, üst düzey performans sunuyor. Bu sayede uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Tablet, yatay olarak tutulduğunda iki pencere aynı anda görünebiliyor. Ebeveyn kontrolü ve çocuklar için özel uygulamalar da bulunuyor.

2. Hometech Alfa-10 TB 64 GB 10" Ips Tablet

Hometech Alfa Tablet, 10 inç ekran sayesinde kullanıcılara ayrıcalık keyfi yaşatıyor. Kendine özgü kablosuz Bluetooth klavyesiyle eşsiz bir tasarıma sahip. Ürünü hem tablet hem notebook olarak kullanabilirsiniz. Cihazın; 4 çekirdekli işlemcisi, IPS ekranı, 4GB RAM'i ve 64 GB dahili hafızası beklentinizi karşılayacak! Hafızasını, micro SD kartla 256 GB'a kadar arttırabilirsiniz. Arka kamera çözünürlüğü de 5,0 MP. Flaş özelliğinin bulunması da cabası!

3. Lenovo Tab M10 HD Tablet 2.Nesil

Lenovo Tab M10, tüm aile üyelerinin paylaşabileceği kullanışlı tabletlerden biri. Qualcomm Snapdragon 4 çekirdekli işlemcisi, hızlı ve etkili performans sunuyor. WiFi hızı, verimli ve güçlü bir bağlantı sunuyor. Ön tarafında bulunan iki hoparlörü ve Dolby Audio teknolojisi sayesinde yüksek ses kalitesini deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca cihazın yüz tanıma özelliği, üst düzey güvenlik sunuyor. Dahası Kids Mode'uyla çocuklarınız için kontrollü kullanım sağlayabilirsiniz.

4. Samsung Galaxy Tab A7 Lite

8.7'' ekranlı, metal kasalı ve 366 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy Tab A7 Lite, konfor ve kaliteyi bir arada sunuyor. Minimize edilen çerçevesi sayesinde tablet, kullanıcılara geniş bir ekran oranı sağlıyor. Kompakt tasarımı, uzun süre yorulmadan kullanmanıza imkân tanıyor. Tek elle kullanılabilen tablet, kullanım kolaylığını parmaklarınızın ucuna getirecek! 8 MP arka ve 2 MP ön kamerası sayesinde mutlu kareleri yakalayıp ölümsüzleştirebilirsiniz.

5. Happybe Kids Tablet

Çocuklar için HAPPYBE Kids Tablet'in, 1,6 GHz dört çekirdekli işlemcisi ve GMS sertifikalı Android 10,0-GO işletim sistemi bulunuyor. 2 GB RAM, 32 GB ROM ve 128 GB'a kadar genişletilebilen micro SD kartı sayesinde e-kitapları, şarkıları, resimleri dilediğiniz gibi saklayabilirsiniz. 8 inç genişliğindeki ekranın yanı sıra IPS Full HD dokunmatik ekranı da bulunuyor. 5000 mAh lityum polimer pili de uzun süreli performans sunuyor.

6. Alcatel 1T 10 2020 Smart

Alcatel 1T 10 Tablet sayesinde gittiğiniz her yerde eğlenebilirsiniz. 10 inç ekranı ve güçlü K sınıf dinamik sesi, Google Asistan ve Google Fotoğraflar gibi kullanacağınız medyayı sürükleyici kılıyor. Çocuklarınız için etkinleştirebileceğiniz mod, onlara eğlenceli ve güvenli ekran süresi sağlıyor. Dinamik hoparlör tablet standıyla eller serbest sesi deneyimleyebilirsiniz. 32 GB hafızaya sahip ürünün, 2 GB RAM'ı bulunuyor. Kamera çözünürlüğü ise 5 MP.

7. Lenovo Yoga Smart Tab Tablet

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Lenovo Yoga Smart Tablet, kolayca taşınabiliyor ve akıllı ev hub özelliği taşıyor. Çok modlu tasarımı, FHD IPS ekranı ve çift JBL stereo hoparlörü tableti oldukça eğlenceli kılıyor. Google Asistant mod özellikli tabletin, ambient modunu etkinleştirmek için dayanma desteğini açmanız yeterli oluyor. 10,1 FHD IPS ekranıyla canlı ve parlak renk derinliği sunuyor. Cihazın ön kamera çözünürlüğü 5 MP, arka kamerası ise 8 MP.

8. Vorcom Sxpro 64 Gb 10" Tablet

Vorcom Sxpro Tablet ile kaliteli deneyim yaşayabilirsiniz. 10,0 inç ekranlı cihazın, çözünürlüğü 1280 x 800. 8 çekirdekli işletim sistemi sayesinde hızından ödün vermiyor. İşlemci hızı 1,6 GHz olan cihaz, 4 GB RAM depolama kapasitesi bulunuyor. Dahili hafızası ise 64 GB. 5500 mAh gücündeki piliyle uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz. Tabletin, 2 MP ön kamera ve 5 MP arka kamera çözünürlüğü bulunuyor.