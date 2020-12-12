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EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları erken açıklanır mı?

12.12.2020 17:49 | Son Güncelleme:
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EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları erken açıklanır mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS 2020) 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi adaylar tarafından EKPSS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle yapıldı. Şimdi adaylar tarafından EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, EKPSS sonuçları erken açıklanır mı? EKPSS sonuçları ne zaman belli olur? İşte EKPSS sonuçları 2020 ile ilgili tüm detaylar...

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavda adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun 60 sorudan oluşan, “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” testleri yer aldı. Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı şeklinde hazırlandı. Saat 10.15’te başlayan sınavda, soru cevaplama süresi 60 dakika olurken engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olacak şekilde farklı ek süreler de verildi.
Şimdi tüm katılımcılar tarafından EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Henüz ÖSYM tarafından sınavın sonuçları açıklanmadı.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna yanıt olarak sınav sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Yani sonuçların açıklanmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Adaylar sınav sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalardan T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kuraya katılım başvuruları ise 18-30 Kasım 2020 tarihlerinde yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alındı. Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar başvurabildi.

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Şimdi tüm katılımcılar tarafından EKPSS 2020 sonuçlarıyla ilgili yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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