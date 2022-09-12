Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı

9 Eylül'de akşam saatlerinde İstanbul Avcılar'da feci bir metrobüs kazası meydana gelmişti. İki metrobüsün kafa kafaya çarpışmasının ardından iki metrobüsün daha karıştığı kazada 117 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Uzun süre trafik yoğunluğunun yaşandığı ve metrobüs seferlerinin bir süre durduğu olayda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gibi isimlerden peş peşe açıklamalar gelmişti. Bu süre zarfında, gece yarısına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama gelmemesi sosyal medyada bazı kişilerin eleştirilerde bulunmasına neden olmuştu. İmamoğlu, kazanın ardından gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ettiğini belirtmiş ve son durumu açıklamıştı. Paylaşımda fotoğraflar da yer alıyordu. Olay sonrası kazanın nedeni olarak ise metrobüs kamerasında kaydedilen görüntüler gösterilmişti. Görüntülerde metrobüs şoförünün fenalaştığı ve "Kötü oluyorum, ambulansı arayın" dediği anlar yer almıştı. Ancak kaza gecesi, ilk açıklamayı yapana kadar İmamoğlu'nun nerede olduğu bazı vatandaşlar tarafından merak edilmişti.

KONSERDE OLDUĞU İDDİALARI

Bir anda ülke gündemine oturan ve endişe yaratan kazada İmamoğlu'nun uzun süre açıklamada bulunmaması dikkat çekmiş ve sosyal medyada kimi çevrelerde tepkiye yol açmıştı. Sosyal medyada, kazanın olduğu saatlerde İmamoğlu'nun 4,5 saat boyunca Kemerburgaz Kent Ormanı'nda konser izlediği iddiaları da yer almıştı.

AHMET DAVUTOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Odatv'nin haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun o akşam nerede olduğu ortaya çıktı. Buna göre, İBB Başkanı İmamoğlu'nun o akşamki programı doğrultusunda saat 18.00 sularında Kemerburgaz Kent Ormanı'nda danışmanı Ertan Yıldız ile buluştuğu öne sürüldü. İmamoğlu'nun orada bulunma sebebi olarak ise asıl programına yakın bir konum olması gösterildi. Habere göre; İmamoğlu, buradayken kazanın haberini aldı ancak bölgeye gitmesi halinde çalışmaların etkilenebileceği düşüncesiyle Kemerburgaz'da kaldı. Ardından asıl programına geçerek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun o bölgeye çok yakın olan Göktürk'teki evine gitti.

GÖRÜŞME SONRASI HASTANEDE YARALILARI ZİYARET

Bilgilere göre, Davutoğlu ziyareti 22.00'de biten İmamoğlu, sonrasında metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etmek üzere Avcılar'a gitti. Son duruma ilişkin bilgi alan İmamoğlu, ardından sosyal medya hesabından hastane ziyaretiyle ilgili fotoğrafları da paylaşarak "Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." açıklamasını yaptı.

