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Ekrem İmamoğlu 'Bakanlık planı bugün açıkladı' diyerek duyurdu: 'Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın'

06.03.2024 20:14
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın 2024-2028 stratejik planı bugün açıkladığını ve planda Kanal İstanbul projesinin yer aldığını açıkladı. İmamoğlu açıklamasının devamında "Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın. Bu var ya bu Kanal İstanbul'un İstanbul'u yok etme projesidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu 'Bakanlık planı bugün açıkladı' diyerek duyurdu: 'Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar Güneşli Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç’ın eşlik ettiği mitinge seçim otobüsüyle halkı selamlayarak geldi.

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"BENİM REKLAMIMI YAPINCA BENDE DAYANAMIYORUM..."

İmamoğlu, “Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın bir adayı var. Cumhur İttifakı'nın adayının sloganı ‘Sadece İstanbul'du, hatırlayın. Ama 1-2 hafta dayandı, dayanamadı. ‘Sadece İstanbul’ sloganı onlarda ‘Sadece Ekrem İmamoğlu’ oldu. Yine Ekrem İmamoğlu aşağıya, Ekrem İmamoğlu yukarı. Sadece aday konuşsa iyi, Sayın Cumhurbaşkanı Muğla'ya gidiyor, zat diyor, o benim zat. Zevat diyor o da benim. Onunla da yetinmiyor, aday Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı ama ben onun hakkında kötü konuşmayacağım. Ne yazık ki dersini iyi çalışmamış olan, İstanbul'a atama gelmiş olan ve İstanbul'un ne yazık ki İstanbul'u bilmeyen adayı teşekkürü şu anda ona bir borç biliyorum. Niye biliyor musunuz? Bir, ne dedi sayın aday? ‘Ekrem İmamoğlu vadettiklerinin yüzde 87’sini yaptı’ dedi. Doğru mu? O zaman teşekkür ediyorum ona. Bir de ‘Ben Çekmeköy – Sancaktepe - Sultanbeyli metrosunu açacağım’ dedi. Halbuki bu kardeşiniz 10 gün sonra o metroyu açıyor, metroyu tanıttığı için teşekkür ediyorum ona. Yine muhterem aday, Ordu Caddesi'ni anlattı öyle değil mi? ‘Ordu Caddesi'ni yapacağım’ dedi. Ama tabii o silahlı kuvvetlerimizin adını alan Ordu Caddesi ile bizim güzel şehrimiz Ordu'yu birbirine karıştırdı. O ayrı fakat Allah razı olsun geçen hafta pazar günü tüm İstanbul'un en güzel caddelerinden birisi olan Ordu Caddesi'ni daha ben açmadan İstanbullulara tanıttığı için de teşekkür ederim kendisine" dedi. İmamoğlu, "O benim reklamımı yapınca bende dayanamıyorum, onu açılışlarıma davet ediyorum. Tabi katılıp katılmamak kendi kararı" ifadelerini kullandı.

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"BU HEPİMİZİN BAŞ BELASIDIR UNUTMAYIN"

Kanal İstanbul projesinin Ulaştırma Bakanlığı’nın 2024-2028 stratejik planında yer aldığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bu Kanal İstanbul meselesi var ya Kanal İstanbul meselesi. Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın. Bu var ya bu Kanal İstanbul'un İstanbul'u yok etme projesidir. Bu Kanal İstanbul meselesi sizin malınız, canınız, ciğeriniz, geleceğiniz, o sevgili evlatlarımız, çocuklarımız pırlanta gibi gençlerimiz onların geleceğini yok etme projesidir. Bakın kime sorsan şu anda ağzı kapalı, sus pus. Farkında mısınız hiç kimse Kanal İstanbul'la ilgili tek cümle etmiyor. Tek cümle etmiyor Kanal İstanbul'la ilgili. Kanal İstanbul meselesi sorulunca ‘İstanbul'un gündeminde olmayan, benim de gündemimde yok’ diyor. Doğru mu? Ama yalan konuşuyorlar. Niye biliyor musunuz? Bakın, söyleyeyim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2024-28 stratejik planını bugün açıkladı. Bugün açıkladı ve planda ne diyor biliyor musunuz? Kanal İstanbul'un diyor yüzde 20’sini tamamlandı ama belediyenin açmış olduğu davalardan dolayı yapılmıyor ama 2028’e kadar yüzde 45’i tamamlanacak ve kanal yapılacak diyor Ulaştırma Bakanlığı. Başka bir şey daha yazıyor. Diyor ki, bundan sonraki maliyet 356 milyar lira. Bu parayı da harcayacaklarını anlatıyorlar Ulaştırma Bakanlığı. Peki, bu bakanlığın raporundan sonra, bak rapor yalan konuşmuyor. Yalan konuşan İstanbul'a aday olan kişi. Rapor doğruyu yazıyor. Bu rapordan sonra adaya sorduklarında bakalım ne diyecek. Size göre ne diyecek? Ben söyleyeyim. Sus pus olacak hiçbir şey diyemeyecek” diye konuştu.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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