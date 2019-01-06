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Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile telefonda görüştü. İmamoğlu, telefon görüşmesinde "Başarılar diledik. Ben ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezeceğiz. İnşallah iyi, centilmen, saygılı ve İstanbul'un konuşulduğu bir seçim olması dileklerimi ilettim. Bu şekilde bir konuşmamız oldu" dedi.

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde Yeşilköy Ermeni Kilisesindeki ayin törenine katıldı.

İmamoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meclis Başkanı ve AKP İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırımla telefonla görüştüklerini ifade ederek, “Sayın Meclis Başkanımız beni aradı. Tebrik etti. Aslında biz kendilerini açıklandığı gün makamından arayıp not bırakmıştık tebrik etmek için. Sağ olsun meclis başkanımız döndü tebrik etti. Bende teşekkür ettim. Eşi hanımefendi eşime selamlarını ve teşekkürlerini iletti. Teşekkürüne bende teşekkür ettim çünkü teşekkür edilecek bir şey değil tam aksine toplumun bir vicdanı vardır, eşimin o beyanda bulunduğunu ifade ettim kendilerine. Başarılar diledik. Ben ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezeceğiz. İnşallah iyi, centilmen, saygılı ve İstanbul’un konuşulduğu bir seçim olması dileklerimi ilettim. Bu şekilde bir konuşmamız oldu” dedi. (DHA)

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