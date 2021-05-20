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Ekrem İmamoğlu'dan Twitch yayıncılarına bağış sürprizi!

20.05.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitch yayıncılarına sürpriz yaptı. Ünlü isimlerin yayınına giren İmamoğlu, yayıncılara bağışta bulundu. Yayıncıların şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitch kanalında dün ilk kez canlı yayın gerçekleştirdi. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun aynı gün birçok Twitch yayıncısına sürpriz yaptığı ortaya çıktı.

EKREM İMAMOĞLU'DAN TWİTCH YAYINCILARINA BAĞIŞ

Educatedear ve Kendine Müzisyen gibi birçok ünlü yayıncının yayınına giren Ekrem İmamoğlu, yayıncılara bağışta bulundu. İmamoğlu yayıncılara 100 bit (1,40 dolar) ve 1000 bit bağış yaptı. Yayıncıların şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

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İMAMOĞLU'NUN ADINI GÖRÜNCE İNANAMADILAR

Ekrem İmamoğlu'nun yayına girdiğini görünce şok yaşayan yayıncılardan bazıları, yayına girip bağış yollayan kişinin ilk başta İmamoğlu olduğuna inanamadı. Ancak yayına katılan ve bağışları yollayan hesap, Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitch hesabıydı.

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