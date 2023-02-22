Ekrem İmamoğlu duyurdu! 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak, yeni bir kararı duyurdu. İmamoğlu, İBB ekiplerinin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelemesine artık kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabileceğini açıkladı.

"KİRACILAR VE 2000 YILI SONRASI YAPILAR İÇİN DE BAŞVURU YAPILABİLECEK"

İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek." dedi.

2000 YILI ÖNCESİ İNŞA EDİLENLER ÖNCELİKLİ

İmamoğlu, paylaşımının devamında ise "2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı;

İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz.https://t.co/Lvafwuk22q pic.twitter.com/SjxLzw38BY February 22, 2023



