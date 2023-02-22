Ekrem İmamoğlu duyurdu! 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak, yeni bir kararı duyurdu. İmamoğlu, İBB ekiplerinin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelemesine artık kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabileceğini açıkladı.
İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek." dedi.
İmamoğlu, paylaşımının devamında ise "2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı;
İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz.https://t.co/Lvafwuk22q pic.twitter.com/SjxLzw38BY— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 22, 2023