Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ile Haliç'te buluştu! İlk kez açık açık söyledi: 'Gerekiyorsa o da dahil...'

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Seçimler sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'değişim' mesajı vermişti.
Bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin ilk grup toplantısında yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. "Değişimin önünü sonuna kadar açacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam getirmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin!" demişti.
Yaşanan bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan görüşme gündem olmuştu.
Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme ile ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Ekrem İmamoğlu, 'değişim' mesajı ile ilgili olarak "İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız" dedi.
“Genel başkan ile görüştünüz. Bunları ona da anlattınız mı?” sorusuna İmamoğlu "Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim" cevabını verdi.
“Peki, bu değişim neyi kapsamalı sizce?” sorusuna “Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu" cevabını veren İmamoğlu, “Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?” sorusuna “Gerekiyorsa o da dahil…” ifadesini kullandı.