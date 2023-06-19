Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ile Haliç'te buluştu! İlk kez açık açık söyledi: 'Gerekiyorsa o da dahil...'

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Seçimler sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'değişim' mesajı vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEĞİŞİM MESAJI

Bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin ilk grup toplantısında yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. "Değişimin önünü sonuna kadar açacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam getirmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin!" demişti.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU ARASINDAN KRİTİK GÖRÜŞME

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan görüşme gündem olmuştu.

İMAMOĞLU'NDAN İLGİNÇ YANIT: 'GEREKİYORSA O DA DAHİL"

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme ile ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Ekrem İmamoğlu, 'değişim' mesajı ile ilgili olarak "İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız" dedi.

“Genel başkan ile görüştünüz. Bunları ona da anlattınız mı?” sorusuna İmamoğlu "Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim" cevabını verdi.

“Peki, bu değişim neyi kapsamalı sizce?” sorusuna “Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu" cevabını veren İmamoğlu, “Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?” sorusuna “Gerekiyorsa o da dahil…” ifadesini kullandı.



