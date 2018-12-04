Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki tüm CHP ilçe belediye başkanları ile görüşüp destek istedi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla toplantı düzenledi.

ADAYLIĞA ÇOK YAKIN



Habertürk'ten Esra Boğazlayan'ın haberine göre, adaylık konusunda mevkidaşlarının görüşünü alan İmamoğlu’na tüm ilçe başkanlarından destek geldi. Bu gelişmeyle birlikte kulislere yansıyan bilgilere bakılırsa Ekrem İmamoğlu adaylığa çok yakın.

"DÜŞÜNÜLMÜŞ OLMAK ONUR VERİCİ"



Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylığıyla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Bu görev için düşünülmüş olmak onur verici. Aday olmaktan ziyade aday gösterilmek benim için çok değerli. Toplumsal ve büyük hedeflere yönelik 'Ben adayım' demeyi hiç öngörmedim. Halk ya da gerekli kurullar sizi layık görür. Zira Genel Başkanımızın benimle ilgili olumlu ifadeleri bir belediye başkanının alacağı görevi esnasında kendi kurumunda alacağı en iyi ödüllerden biridir. Minnettarım."

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?



1970 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu, ilk ve ortaokulla birlikte lise eğitimini de bu şehirde tamamladı. Eğitimine İstanbul'da devam eden İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.