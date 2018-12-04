Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki tüm CHP ilçe belediye başkanları ile görüşüp destek istedi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla toplantı düzenledi.
ADAYLIĞA ÇOK YAKIN
Habertürk'ten Esra Boğazlayan'ın haberine göre, adaylık konusunda mevkidaşlarının görüşünü alan İmamoğlu’na tüm ilçe başkanlarından destek geldi. Bu gelişmeyle birlikte kulislere yansıyan bilgilere bakılırsa Ekrem İmamoğlu adaylığa çok yakın.
"DÜŞÜNÜLMÜŞ OLMAK ONUR VERİCİ"
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylığıyla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:
"Bu görev için düşünülmüş olmak onur verici. Aday olmaktan ziyade aday gösterilmek benim için çok değerli. Toplumsal ve büyük hedeflere yönelik 'Ben adayım' demeyi hiç öngörmedim. Halk ya da gerekli kurullar sizi layık görür. Zira Genel Başkanımızın benimle ilgili olumlu ifadeleri bir belediye başkanının alacağı görevi esnasında kendi kurumunda alacağı en iyi ödüllerden biridir. Minnettarım."
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?
1970 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu, ilk ve ortaokulla birlikte lise eğitimini de bu şehirde tamamladı. Eğitimine İstanbul'da devam eden İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
1992 yılında aile şirketlerinde inşaat ve taahhüt üzerine çalışmalar yaparak başlayan İmamoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.
Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor'da yöneticilik de yaparken, Trabzonspor Basketbol Kulubü'nde kurucu ve başkan yardımcılığı görevi de üstlendi.
28 yıldır Beylikdüzü'nde yaşayan İmamoğlu, ilçenin takımı Beylikdüzüspor'da da görev aldı. İmamoğlu, bordo mavili kulubün tesislerinin oluşumu ve yapımında da katkılarda bulundu.
CHP'ye 2008 yılında üye olan İmamoğlu, 2009 Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu. CHP MYK'nın 16 Eylül 2009'da İlçe Başkanlığı'na atanan İmamoğlu, aynı yıl CHP'nin Beylikdüzü 1. İlçe Kongresi'nde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu.
2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olarak seçime katılan Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 50,83'ünü alarak Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. CHP, 2009 Yerel Seçimleri'nde ilçede yüzde 44,59 oy almıştı.
CHP, geçtiğimiz yıl istifa eden eski İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yerine aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstermişti. İl Meclisi'nde yapılan oylamada AK Parti'nin adayı, eski Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.
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