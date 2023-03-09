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Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk kez konuştu: ‘Doğru bir şekillenme oldu’

09.03.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından ilk kez konuştu. İmamoğlu herkesin merak ettiği Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini nasıl karşıladığı ile ilgili soruya da yanıt verirken "Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Doğru bir şekillenme oldu" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk kez konuştu: ‘Doğru bir şekillenme oldu’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından ilk kez konuştu.

Millet İttifakı, ortak Cumhurbaşkanı adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının ifade edildi. İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini nasıl karşıladığı sorulan İmamoğlu, "Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Doğru bir şekillenme oldu" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile İBB Başkanı görevinin aynı anda olamayacağına ilişkin iddialara yönelik, "Ben şu anda bir makam tarifi veya o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim" cevabını verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcılığını nasıl karşıladığı sorusuna "Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa'da yaşananlar ve bundan sonraki süreç hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altılı Masa yaşanan krizin sorulduğu İmamoğlu, "Önümüze bakıyoruz. Güzel günler bizi bekliyor. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Başta deprem bölgesinde yaşananlardan ötürü bir yandan güzel İstanbul'umuzun her konusuna hakim işlerimizi yönetirken, bir yandan da deprem bölgesiyle ilişkimizi ve diyaloğumuzu en güçlü şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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"GÜÇLÜ BİR YOLCULUĞA BAŞLADIK"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener hanımefendiyi Hatay ziyaretinde koordinasoyn merkezimizde ağırlayacağız. Yine 13. Cumhurbaşkanı Adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiyi de ağırlamanın ve bir arada Türkiye'nin deprem meselesine dönüp süreçle ilgili çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Artık sahayı konuşuyor olacağız, memleketimizi konuşuyor olacağız. Bu yolculukta hem ben hem sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere Altılı Masa'ya, altı lidere katkı sunan, cumhurbaşkanı adayımızında 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı, uğurlu olsun."

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"SAHADA GÖRECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile İBB Başkanı görevinin aynı anda olamayacağına ilişkin iddialara sorulduğu İmamoğlu, "Ben şu anda bir makam tarifi veya o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek bir duygum var, 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi ortaya koyan insanlar olmak. Hep ne söyledim; 'Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım." Bunu sahada göreceksiniz."

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini nasıl karşıladığı sorulan İmamoğlu, "Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

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