Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? Fatih Portakal, CHP'nin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. 31 Mart'a az bir süre kala kamuoyu firmalarının yaptıkları anketlerin sonuçları da merak ediliyor.

CHP'NİN ANKETİNİ PAYLAŞTI

Gazeteci Fatih Portakal, CHP'nin yaptığı İstanbul anketinin sonuçlarını sosyal medya adresinden duyurdu.

İMAMOĞLU MU, KURUM MU ÖNDE?

Anket sonuçlarına göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 45,1, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un oy oranı ise 40.4 olarak paylaşıldı.

DİĞER ADAYLARIN OY ORANLARI

İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun ve DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın oy oranı yüzde 3.9, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun yüzde 2.3, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz'ün oy oranı 2.7, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'ın oy oranı ise yüzde 0.5 olarak paylaşıldı.

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