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  4. Ekrem İmamoğlu'na depremzede feryat etti! "Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş’ı asla istemiyoruz"

Ekrem İmamoğlu'na depremzede feryat etti! "Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş’ı asla istemiyoruz"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2024 22:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki depremle sarsılan Hatay'ı, felaketin birinci yıl dönümünde ziyaret etti. İmamoğlu, Hatay ziyareti sırasında bir depremzede feryat etti. Hatay'daki depremzedenin "Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş'ı istemiyoruz" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Hatay’ı, felaketin birinci yıl dönümünde ziyaret etti.

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"SEN BİZİM EVLADIMIZSIN AMA O LÜTFÜ SAVAŞ'I İSTEMİYORUZ"

İmamoğlu’na Hatay’da bir depremzede, Lütfü Savaş’ın adaylığı nedeniyle feryat etti. Yakınlarını kaybeden kadın, İmamoğlu'na şu sözleri söyledi:

"Biz sizi yuhlamıyoruz. Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş’ı asla istemiyoruz. Ben onun yakın akrabasıyım. Benim çocuğum, torunum kucağımda öldü. Parasını yedirdi sadece o. Ben istemiyorum Lütfü Savaş'ı, istemiyorum."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Depremzede kadının, İmamoğlu'na feryadı sosyal medyada gündem oldu.

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Ekrem İmamoğlu Hatay
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