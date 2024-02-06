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Protestoların hedefindeydi! Lütfü Savaş'tan açıklama: 'Fırsat vermeyeceğiz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2024 22:11 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da vatandaşların protesto ettiği Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan açıklama geldi. Savaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Protestoların hedefindeydi! Lütfü Savaş'tan açıklama: 'Fırsat vermeyeceğiz'

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş vatandaşlar tarafından protesto edilmişti. Yerel seçimler için aday gösterilen Lütfü Savaş ile ilgili peş peşe CHP'den açıklamalar gelmişti.

Lütfü Savaş protesto edilmişti! CHP'den ilk açıklama geldi Lütfü Savaş protesto edilmişti! CHP'den ilk açıklama geldi

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Gündem olan olayla ilgili olarak protestoların hedefindeki Lütfü Savaş'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Savaş "Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz" dedi.

İşte Savaş'ın o açıklaması:

"Değerli hemşehrilerim;

Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir.

Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız.

Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim.

Sevgi ve saygılarımla."


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