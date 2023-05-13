Ekrem İmamoğlu'ndan '2019' vurgusu! 'Sandığa gömdük'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinglerine devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, "Memleketin ekonomisini batırdılar. Fakirlik, yoksulluk Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar insanları ezdi" dedi. Açıklamasının devamında İmamoğlu, "Yarın büyük bir görevimiz var. Sandıklara sahip çıkacağız. Bir kişinin gönlüne girmek değil milletin gönlüne girmek esastır. Sizin döneminiz bitti, biz onu 2019'da sandığa gömdük" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"SEÇİMİ KAYBECEKLERİNİ ANLAYIP..."

"Güler yüzlü, şefkatli, herkese eşit davranan bir süreci başlatacağız. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Bunlar yine yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar, seçimi kaybedeceklerini anlayıp, sağ sola saldırmaya başladılar. Evine gidip sağı solu tehdit etmeye çalışma. Valla seni kahvehaneye gönderir evdeki.

Biz memleketi barışa ve huzura kavuşturmaya ant içtik. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Memleketi demokrasi şölenine dönüştürmeye hazır mıyız? Halk ne derse o. Ben bilirim dönemi bitecek, biz dönemi başlayacak. Birlikte konuşup birlikte karar alacağız.

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DEFA BU KADAR İNSANLAR EZİLDİ"

Güçlü bir ittifakımız var. Öncelikle 6 siyasi parti ver kadroları var. Daha önemlisi içinde milletin evlatları var, siz varsınız. Memleketin ekonomisini batırdılar. Fakirlik, yoksulluk Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar insanları ezdi. Buna son vereceğiz ve ayağa kalkacağız. Bu ayağa kalkış Kılıçdaroğlu liderliğinde ve yanındaki cumhurbaşkanı yardımcıları birlikte ve tabi milletimizle birlikte bir seferberlikle milletimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

Yarın Türkiye'nin tarihine geçecek güçlü bir demokrasi bayramı ilan edeceğiz. Bugün itibarıyla artık 24 saat kaldı. Bu seçim sizin önünüzdeki 25 yılın sisteminin seçimi. Mutlaka ve mutlaka kararınız Millet İttifakı'ndan yana kullanın.

Bu seçim sadece ve sadece geçmişten bu yana gelen siyasi alışkanlıklarınızın da seçimi değil. Doğruya doğru yanlışa yanlış demenin seçimi. Evinizdeki çocuklarınızın geleceklerine karar verme seçimi. Sevgili büyükler size tavsiyem bir de çocuklarınıza fikirlerini sorun. Aslında onların geleceği için oy kullanacaksınız.

"15 MAYIS'TA ONU EVİNE YOLLAYACAĞIZ"

Devletin kurumlarını yok saydı. Devletin kurumlarını partizanlaştırmak istediler. 15 Mayıs'ta onu evine yollayacağız. Siz bunların bizi 4 senede engellemelerine rağmen yaptıklarımızı düşünün. Size söz bu memleketi ayağa kaldıracağız. Size söz onların yaptıklarına söz vererek devletin kurumlarında hangi partizanlık varsa söküp atacağız. Mülakatı çöpe atacağız.

'2019' VURGUSU

Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin kahramanı sizler olacaksınız. Yarın büyük bir görevimiz var. Sandıklara sahip çıkacağız. Bir kişinin gönlüne girmek değil milletin gönlüne girmek esastır. Sizin döneminiz bitti, biz onu 2019'da sandığa gömdük."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

