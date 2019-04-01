Ekrem İmamoğlu'ndan Anadolu Ajansı açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı'nın son verileri açıklamasının ardından yeniden kamera karşısında geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Benim Kürt hemşehrilerimle çok samimi, içten bir bağım var. İstanbul'da yaşayan herkese karşı aynı oranda ve aynı yakınlıktadır tavır, davranışlarım. Bu süreçte daha samimi, daha içten anlarımız oldu. Bu bizi daha da açıkçası içselleştirdi seçmenle olan bağımızı. Süreç içinde dertleşeceğiz. Hangi yaralar varsa açılmış bunların tedavisi için her etnik kökenle ayrı ayrı görüşeceğiz.

AA'NIN VERİLERİ GÜNCELLEMESİ



Hatadan geri dönmek de bir erdemdir. Kucaklaşırız, kendilerini daha da düzeltirlerse biz daha da mutlu oluruz. AA'nın bizim vergilerimizden pay alarak hizmet verdiği için ayrıca sorumluluğu var.

"BİNALİ YILDIRIM TEBRİK İÇİN ARAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. Daha önce birbirimizi tebrik ettiğimiz görüşmelerimiz oldu. Kendisinin planlayacağı bir şekilde benimle bir talebi olacağını düşünüyorum. Çok yakın zamanda tebrik için ararlar diye düşünüyorum.



