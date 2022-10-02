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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri sahiplenmek istiyor" sözlerine jet yanıt: Maliyeti...

02.10.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan konuşmasında "Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri sahiplenmek istiyor" sözlerine jet yanıt: Maliyeti...

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açıldı. Metro hattının açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde "Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunlara en güzel cevabı haziranda vermeye hazır mıyız? Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

"MALİYETİ İBB TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR"

İmamoğlu paylaşımında "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde İmamoğlu için sert sözlerSon dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde İmamoğlu için sert sözler

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenerek "Bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahane üretmedik. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur.

Sel oluyor, kar yağıyor, biz anında vatandaşımızın yanında oluyoruz. İstanbul Belediye Başkanı nerede, Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları vatandaşlarının yanında. Devlet yönetmek, bakkal yönetmeye benzemez." ifadelerini de kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan

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