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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan flaş çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 20:32 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından flaş çağrı geldi. İmamoğlu, "İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı.

Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır."


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