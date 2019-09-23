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Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 22:07 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kanal İstanbul'la ilgili benim fikrimi herkes biliyor, üç aşağı beş yukarı. Bunu elbette tartışmak isterim. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim.Ben Kanal İstanbul'un İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum. Bunu bir program konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Kanal İstanbul'la ilgili benim fikrimi herkes biliyor, üç aşağı beş yukarı. Bunu elbette tartışmak isterim. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim. Bir şirkete verilmiş, kanal çizilmiş, onun etrafına havalimanı yerleştirilmiş. Bir şirket plan çalışabilir. Ama planın altlığı oluşurken hem dünya literatüründe hem de planlama meselesi açısından. Ben Kanal İstanbul'un İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum. Bunu bir program konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEBİNDE BULUNDUNUZ MU?" SORUSUNA YANIT

Erdoğan'dan bir randevu talebinde bulundunuz mu? sorusuna da İmamoğlu, "Bulunmadım, çünkü bizi yeniden davet edeceklerini belirttiler. Komisyonlarla bir ortak çalışma masasıyla ilgili teşekkür ettim. Geçen hafta bir gazetede çağrının yapılacağı noktasında bir haber çıktı. Ama henüz bir çağrı yapılmadı" dedi.

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