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Ekrem İmamoğlu'ndan koronavirüs açıklaması: İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan koronavirüs açıklaması: İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulunuyor:

-İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

-En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.

-Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil.

-Belediyelerimiz faturalarla ilgili kesinti yapmayacağını açıkladı. Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.

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Ekrem İmamoğlu koronavirüs istanbul

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