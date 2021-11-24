Ekrem İmamoğlu'ndan olay 24 Kasım Öğretmenler Günü videosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü paylaştığı bir video ile tebrik etti. İmamoğlu'nun "Onlar öğrencilerini, öğrenciler onları istiyor. Tüm öğretmenlerin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun" notuyla paylaştığı videoda bir öğrenci, sınıfta öğretmenlerin yoklamasını alırken, inşaat işçiliği yapan, markette çalışan ve pazarcılık yapan 3 öğretmenin isimleri sayılıyor.

Videoda, "Şehrimizde ve ülkemizde atanamayan öğretmenler birçok farklı meslekte çalışıyor. Onlar öğrencileri, öğrenciler onları istiyor. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" deniliyor.

Son olarak, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmayan 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, mezarlıkta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybetmişti.

