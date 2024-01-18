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Ekrem İmamoğlu'ndan rüşvet operasyonu tepkisi! 'Böyle çok ses getirsin diye...'

18.01.2024 15:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Böyle çok ses getirsin diye adımlar atılıyor, operasyonlar duyuyoruz. Bazı işler yapılıyor. Buradan söyleyeyim bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler, bizim itibarımız zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi tokadı da o taraftan yiyecekler bu milletten. Bu duyguyla Hasan Akgün başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Onun yanındayız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan rüşvet operasyonu tepkisi! 'Böyle çok ses getirsin diye...'

Beylikdüzü'nde "Vira Kavşağı"nın açılış töreni Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlendi. Açılış töreni sonrası Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Böyle çok ses getirsin diye adımlar atılıyor, operasyonlar duyuyoruz. Bazı işler yapılıyor. Buradan söyleyeyim bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler, bizim itibarımız zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi tokadı da o taraftan yiyecekler bu milletten. Bu duyguyla Hasan Akgün başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Onun yanındayız" dedi.

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"BİZİM ÇALIŞANLARIMIZLA ARAMIZI BOZMAYA KALKMASINLAR"

İmamoğlu, AK Parti Adayı Murat Kurum'un İBB çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine " Biz çok başarılı bir endüstriyel ilişkiler sürecini yaşatıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Bütün sendikalarla nasıl daha önce yaptıysak, bunların içerisinde TÜRK-İŞ var, HAK-İŞ, DİSK var. Bu kadar çeşitlilikle süreç yöneten ve iş gücü barışını, çalışan barışını en üst seviyede tutan, geçmişten gelen bütün arızaları çözen, örneğin İETT'de olduğu gibi kadroya alınmayanları kadroya alan, birçok konuda yenilik yapmış ve insan kaynakları yönetimi konusunda güçlü bir dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaşattık. Bizim insanlarımızın şu andaki temel sorunu, ekonomik anlamdaki temel sorunu özellikle yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının, sıklıkla insanların ihtiyaçlarının artmasına sebep olmasıdır. Bugün 7 bin 500 TL' yi emekliye reva gören bir anlayış bizimle sakın insanların iş gücü ya da çalışanlarımızla aramızı bozmaya kalkmasın. Bunu anlayamazlar bile. Onların tek anlayacağı iş poşet işi ya da bu tarz işlerdir. Ekonomi deyince akıllarına o geliyor, bizim ise şu anda geçim ile ilgili sorunu olan vatandaşlarımız geliyor aklımıza. Bırakın kendi çalışanlarımızı, biz İstanbul'da yoksullukla mücadelede yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tabii ki enflasyon artışı üzerinden yenilenmesi gereken şeyler var. 4-5 ay önce yaptığınız toplu bir iş sözleşmesi için bile şu anda ne yazık ki yeni ihtiyaçlar doğmakta. Çünkü aylık enflasyonun bile gerçek anlamda artık 6,7, 8'leri bulduğu aylar yaşıyoruz. Bunların hepsi bizim gündemimizde. Atılan tweet ya da yapılan işler çok önemli değil biz sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz. Sanırım bu da sanal bir duyuru. Biz çalışanlarımızın hak ve hukukunu koruyan son derece önemseyen bir yönetimiz. Biz bütün sorunları çözeriz" şeklinde yanıt verdi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonu
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