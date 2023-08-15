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Ekrem İmamoğlu'nun 'adaylık' açıklamasına CHP'den ilk tepki: Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu

15.08.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık mesajı sonrası CHP Genel Merkez'den ilk tepki geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'adaylık' açıklamasına CHP'den ilk tepki: Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Yeniden İstanbul için yola çıkıyorum" dedi. 'Adaylık' kelimesine net olarak kullanmayan İmamoğlu, "Ben İstanbul'a mühürlüyüm" dedi.

Peki, parti yönetiminin sorumluluğuna işaret eden İmamoğlu'nun sözleri CHP'de nasıl yankılandı?

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN İLK TEPKİ

Haber Global Muhabiri Saliha Çolak, CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Çolak, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "İlk etapta istifalar geldi, MYK değişti, sorumluluksa sorumluluk, süreci yürütüyoruz" dediğini aktardı.

"GEMİYİ HEP BİRLİKTE SAĞ SALİM LİMANA ULAŞTIRACAĞIZ"

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Çolak, Öztrak'ın şu sözlerini aktardı:

"Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu. Belediye Başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti genel başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız."

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Ekrem İmamoğlu CHP

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