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  4. Ekrem İmamoğlu'nun Alanya mitingde ilginç anlar! Sahneye atılan cep telefonunu alıp selfie çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Alanya mitingde ilginç anlar! Sahneye atılan cep telefonunu alıp selfie çekti

28.04.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde mitinglerine devam ediyor. Giresun'un ardından Alanya'da halka hitap eden İmamoğlu'un mitingi sırasında ilginç anlar yaşandı. Sahneye atılan bir cep telefonunu alan İmamoğlu, "Sakın telefon atmayın başıma maşıma gelir valla" dedikten sonra selfie çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun Alanya mitingde ilginç anlar! Sahneye atılan cep telefonunu alıp selfie çekti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmaları halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacağını duyurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting maratonuna devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte önce Giresun'daki mitinge katılan İmamoğlu, daha sonra ise Alanya'ya geçerek halka hitap etti.

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SAHNEYE ATILAN CEP TELEFONUYLA SELFIE ÇEKTİ

İmamoğlu'nun konuşması sırasında ise bir genç sahneye cep telefonu attı. Telefonun atıldığını gören İmamoğlu, "Yavrum telefonu attın yahu" dedi.

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Sahnedeki telefonu alan İmamoğlu "Sakın telefon atmayın başıma maşıma gelir valla. Neyse çekelim de öyle verelim bari" diyerek mitinge gelenlerle selfie çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Alanya

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