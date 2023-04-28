Ekrem İmamoğlu'nun Alanya mitingde ilginç anlar! Sahneye atılan cep telefonunu alıp selfie çekti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmaları halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacağını duyurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting maratonuna devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte önce Giresun'daki mitinge katılan İmamoğlu, daha sonra ise Alanya'ya geçerek halka hitap etti.

SAHNEYE ATILAN CEP TELEFONUYLA SELFIE ÇEKTİ

İmamoğlu'nun konuşması sırasında ise bir genç sahneye cep telefonu attı. Telefonun atıldığını gören İmamoğlu, "Yavrum telefonu attın yahu" dedi.

Sahnedeki telefonu alan İmamoğlu "Sakın telefon atmayın başıma maşıma gelir valla. Neyse çekelim de öyle verelim bari" diyerek mitinge gelenlerle selfie çekti.





