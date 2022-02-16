Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken kare! Elinde ekmek poşetiyle koltuğuna oturdu

Avcılar'da geçen yılın sonlarında imar planı kabul edilen nüfusu 100 bini aşan Yeşilkent Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, göç alan bu mahallenin yıllardan bu yana mağdur olduğunu, imar planı olmaması nedeniyle altyapı hizmetinin götürülemediğini söyledi. İmamoğlu, "Burası İstanbul. Avcılar'daki, Üsküdar'daki, Kartal'daki, Bakırköy'deki Pendik'teki bu çirkin görüntüler dünyaya gösterilemez. İstanbul'un herhangi bir yerindeki çirkin görüntüler İstantanbullura yaşatılamaz, dünyaya gösterilemez" dedi.

ELİNDE EKMEK POŞETİYLE İMAMOĞLU'NUN KOLTUĞUNA OTURDU

İmamoğlu, torunu ile birlikte orta sıralarda oturan Şerife Erdoğan'ı görünce görevlilerden onu oturduğu koltuğa getirilmesini istedi. Erdoğan, ön sırada Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin arasındaki boş olan İmamoğlu'na ayrılan koltuğa elinde ekmek poşeti ile gelerek oturdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında kurumların kalıcı, kişilerin geçici olduğunu söyledi.

"DÖNEMLER, İNSANLAR GELİR GEÇER"

İmamoğlu, "Dönemler, insanlar gelir geçer. İnsanlar yaptıkları iyi işler ile anılır. Kötü işler de unutulmaz. Allah bize iyi işler ile anılmayı nasip etsin. Bu önemli bir şey. Bu millet bizden bizlerden faydalı işler gülümseyen insanları dinleyen güzel işler üreten yönetici karakterini ister. Ben öyle biri olmak istiyorum. Dolayısı ile Türkiyemizin ve şehirlerimizin geleceğimizin geleceğine dair bu tarz insanların yönetici olması güzel insanlarımıza hizmet ederken hep iyilikleri ortaya koyması hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden her insana eşit biçimde hizmet sunma karakterini önünde tutan, adaletli olan vicdanlı kimlikli işler yapan insanların yüzünü boyayan değil hizmet etmekten onur duyan yöneticiler ve yönetim anlayışının ülkemize kısmet, nasip olmasını diliyorum" diye konuştu.

"MALİYETİ 340 MİLYON LİRAYI BULAN YATIRIMIN TEMELİNİ ATIYORUZ"

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da konuşmasında, "Avcılar başta olmak üzere Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde toplam maliyeti 340 milyon lirayı bulan bir yatırımın temelini atıyoruz. Proje ile 120 kilometre atık su ve yağmursuyu kanalı yatırımı yapılacaktır. Bu kapsamda, imar sorunu nedeniyle bugüne kadar yatırım yapılamayan başta Yeşilkent Mahallesi olmak üzere; Firuzköy, Cihangir, Denizköşkler ve Ambarlı Mahallelerinde atık su ve yağmursuyu kanalları yapılarak, yaşanan su baskınlarının önüne geçilecektir. Ayrıca bölgede yaşanan çevre kirliliği de son bulacaktır. Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerinde 50 kilometre diğer mahallelerde 15 kilometre civarında atık su kanalı yapacağız" şeklinde konuştu. (DHA)





